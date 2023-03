Lyt til artiklen

Den skandaleombruste og fængselsdømte rapper 6ix9ine skal være blevet udsat for et voldsomt overfald, mens han tirsdag befandt sig inde i et træningscenter.

Hans advokat, Lance Lazzaro, bekræfter hændelsen, der fandt sted i det sydlige Florida.

Det gør han over for det amerikanske medie TMZ.

Advokaten, Lance Lazzaro, fortæller, at den 26-årige rapper befandt sig inde i en sauna i træningscenteret LA Fitness, da han pludselig og uden varsel blev angrebet af en gruppe mænd.

Ifølge advokaten forsøgte 6ix9ine – der lyder det borgerlige navn Daniel Hernandez og tidligere også var kendt som Tekashi69 – at kæmpe imod, men der var for mange af dem, lyder det.

Overfaldet efterlod rapperen blødende og såret.

Ansatte i træningscenteret overhørte tumulten og underrettede en leder. Det førte til, at både politi og redningsberedskab blev sendt til stedet – og rapperen blev efterfølgende kørt til hospitalet med ambulance.

Til TMZ fortæller Lance Lazzaro, at 6ix9ine ikke havde sikkerhedsfolk med sig, da angrebet fandt sted.

Daniel Hernandez har de seneste år været i centrum for flere skandaler.

I 2017 blev han blandt andet dømt for at have taget en række billeder og en video af 'seksuel karakter' af en pige på blot 13 år. Selv hævdede han, at han ikke var klar over, at hun var mindreårig.

To år senere blev 6ix9ine idømt 24 måneders fængsel efter at have erklæret sig skyldig i adskillige bandeforbrydelser, herunder sammensværgelse til at begå mord og væbnet røveri.

Hans straf var forinden blevet nedsat, efter han havde accepteret at samarbejde med sagens anklagere og for at vidne mod medlemmer af den bande, han før var en del af.

Ifølge Yahoo Entertainment afslog han – da han blev løsladt – et tilbud om vidnebeskyttelse på trods af en bekymring om gengældelsesvold fra hans tidligere bande.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om overfaldet havde noget med den sag at gøre eller var banderelateret.