Ifølge US Weekly bliver kendisparret forældre igen til maj.

Kim Kardashian og Kanye West er endnu ikke blevet trætte af babygråd eller bleskift, selv om de tre gange har været igennem det hele med små børn.

Det er kun et år siden, at parret blevet forældre for tredje gang, da datteren Chicago West kom til verden, og 2019 byder på endnu en familieforøgelse.

I hvert fald hvis man tror på det amerikanske medie US Weekly, der kan afsløre, at Kim og Kanye til maj bliver forældre til en dreng.

Mediet citerer “flere kilder tæt på parret” for nyheden, der dog ikke er bekræftet.

På grund af komplikationer i graviditeten med parrets andet barn, Saint, valgte kendisparret at gøre brug af en rugemor, da Chicago sidste år kom til verden. Ifølge mediet har de valgt den samme rugemor denne gang.

Allerede i august var der mange rygter om, at Kim og Kanye igen ville være forældre via en rugemor, men dengang afviste parret alt. Nu tyder det altså på, at der er alligevel kan have været noget om det.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk