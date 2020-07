Ifølge mediet TMZ er familien-Kardashian ikke tilfreds med Kanye Wests optræden ved vælgermødet søndag aften.

Her afslørede Kanye West en familiehemmelighed, og det skulle angiveligt være det, som Kim Kardashian er vred over, fortæller anonyme kilder til mediet.

Under vælgermødet, som blev afholdt i delstaten South Carolina, afslørede rapperen nemlig sin mening om abort.

»Jeg var lige ved, at dræbe min egen datter,« kunne man høre Kanye West fortælle under vælgermødet.

Det stoppede dog ikke der. Han afslørede nemlig også, at det var ham, der talte Kim Kardashian fra at få en abort.

»I tre måneder talte vi om, at vi ikke ønskede barnet. Hun havde pillerne klar,« sagde Kanye West.

Kanye West fortalte videre, at det var et tegn fra Gud, der fik ham på andre tanker:

»Jeg er i min lejlighed, faktisk den hvor min kone blev overfaldet, og jeg har min bærbare computer tændt, og jeg har alle mine kreative ideer, mine sko, min næste sang ... Så går skærmen i sort.«

Kim Kardashian og Kanye West. Foto: VALERIE MACON Vis mere Kim Kardashian og Kanye West. Foto: VALERIE MACON

»Og Gud sagde: 'Hvis du f*cker med min vision, så f*cker jeg med din'. Og så ringede jeg til min kone og sagde: 'Vi skal have det barn',« fortalte Kanye West.

Ifølge mediet TMZ skulle anonyme kilder tæt på familien Kardashian have udtalt, at rapperen har brug for seriøs hjælp, fordi han mentalt ikke er på toppen.

Det er dog ingen hemmelighed, at Kanye West længe har kæmpet med mentale udfordringer, og at han for få år siden blev diagnosticeret som bipolar.

Det er ikke kun familien Kardashian, der er utilfreds med Kanye West. På Twitter vælter det også ind med reaktioner efter søndagens vælgermøde.

Blandt andet er der en bruger der skriver:

'I må endelig ikke stemme på ham til præsidentvalget. Han er psykisk syg.'

En anden bruger skriver:

'Kære Kim Kardashian. Din mands opførsel i South Carolina er meget foruroligende. Hans udtalelser om at han næsten dræbte jeres datter, har foruroliget alle. Selv dem, der ikke tror, han fejler noget. Han skal have hjælp. Nu!'