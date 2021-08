Fem måneder. Så længe holdt forholdet angiveligt mellem Phoebe Dynevor og Pete Davidson.

Det skulle efter sigende være blevet for svært for de to at ses. For mens Phoebe Dynevor har travlt med indspilninger til 'Bridgerton' i England, så knokler Pete Davidson både med 'Saturday Night Live' og sin nye film, 'Meet Cute', i USA.

Så med tætpakkede kalendere og rejsestriktioner, har det ikke været nemt at finde tid til hinanden, hvorfor de altså ikke har ses siden juli måned. Det fortæller en kilde til The Sun,

»Det var vildt, mens det stod på, og de holdt meget af hinanden – men distancen har gjort det uholdbart,« fortæller kilden.

Pete Davidson har været på rollelisten til 'Saturday Night Live' siden 2014. Foto: Angela Weiss Vis mere Pete Davidson har været på rollelisten til 'Saturday Night Live' siden 2014. Foto: Angela Weiss

»De har haft det sjovt og vil fortsat være tætte, men medmindre der sker noget drastisk, kan forholdet ikke reddes.«

Tilbage i marts var det ellers liv og glade dage, og rygterne om en romance begyndte at svirre, da parret blev set sammen i en engelsk landsby hånd i hånd.

Dengang bekræftede Pete Davidson rygterne, da han fortalte en fan, at han datede sit celebrity crush.

Men nu er forholdet altså tilsyneladende et overstået kapitel.

Pete Davidson and Ariana Grande. til MTV Video Music Awards i 2018. Foto: Andrew Kelly Vis mere Pete Davidson and Ariana Grande. til MTV Video Music Awards i 2018. Foto: Andrew Kelly

»Det var meget sigende, da Phoebe tog til Kroatien denne uge med sine venner, frem for at besøge Pete i Amerika,« fortæller kilden.

Hverken Pete Davidson eller Phoebe Dynevor har bekræftet rygterne om bruddet, men kortvarige forhold er ikke ukendt land for førstnævnte.

I 2018 dannede han par med sangerinden Ariana Grande, og efter kun et par ugers kæresteri tog han endda skridtet og friede til hende.

Men lige som denne gang, forliste forholdet altså efter blot fem måneder.