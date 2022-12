Lyt til artiklen

Justin Bieber pønser angiveligt på at sælge rettighederne til sit store sangkatalog.

Ifølge TMZ skulle det være til den nette sum af 200 millioner dollar, hvilket svarer til mere end 1,4 milliarder danske kroner.

Det er grangiveligt Hipgnosis Songs Capital, der skal punge ud for at få superstjernens rettigheder – og skulle det lykkedes at indgå en handel, hævder The Wall Street Journal, at det vil være det største køb af musikrettigheder i selskabets historie.

I den mulige aftale kan Hipgnosis Songs Capital altså få råderet over al Justin Biebers indspillede musik, hvilket omfatter seks album og et væld af singler samt samarbejder med andre store stjerner gennem årene.

Det er da heller ikke mere end et halvt års tid siden, at det London-baserede musikselskab fik fingrene i en anden Justins bagkatalog. Nemlig Justin Timberlake, der står bag hit som 'SexyBack', 'Mirrors' og 'Cry Me A River'.

Timberlake må dog se sig slået af Bieber, når det kommer til prissætningen, for ifølge The Wall Street Journals kilder blev hans sangkatalog 'kun' vurderet til godt 100 millioner dollar, altså knap 700 millioner danske kroner.

Justin Biebers sangtalent blev opdaget gennem videoer, som stjernen i tidernes morgen delte på YouTube. Han slog for alvor igennem i 2009 med hittet 'One Time'.

Den canadiske sangers diskografi består af seks studiealbum, tre remix-album, tre opsamlingsalbum og 72 singler, hvoraf 20 af disse er som featuring artist.