Justin Bieber har tilsyneladende friet til sin kæreste Hailey Baldwin.

I hvert fald hvis man skal tro det som regel velinformerede kendis-medie TMZ.

Det er angiveligt under en ferie på Bahamas, at den 24-årige sanger har været på knæ for den amerikanske model på 21 år, der skulle have sagt ja til frieriet.

Det var på en restaurant, at Justin Bieber friede til sin kæreste, og kort inden han gik på knæ, bad Biebers sikkerhedsvagter de øvrige gæster om at lægge mobiltelefonerne fra sig, da der skulle ske noget helt særligt.

Justin Bieber og Hailey Baldwin startede med at date for en måned siden. Men de har kendt hinanden længe og har også datet førhen. Det skete tilbage i februar 2015 til april 2016

Justin Biebers far, Jeremy, lagde tidligere søndag et noget kryptisk billede ud på sin Instagram, hvor noget kunne tyde på, at et frieri faktisk er sket.

Billedet er af Justin Bieber, der står foran en solnedgang. Til billedet skriver faren:

’Justin Bieber, Stolt er en underdrivelse. Spændt på det næste kapitel.’

@justinbieber Proud is an understatement! Excited for the next chapter! Et opslag delt af Jeremy Bieber (@jeremybieber) den 8. Jul, 2018 kl. 8.31 PDT

Tidligere har Hailey Baldwin fortalt, at hun ikke mener, det er nemt at date en superstjerne.

»Jeg vil ikke have opmærksomhed, fordi jeg er i et forhold med en bestemt person. Det er svært at date et menneske, som er i den her industri,« fortalte Hailey Baldwin ifølge E! til Marie Claire og tilføjede:

»Man bliver nødt til at være tykhudet og meget stærk. Og så bliver man nødt til udelukkende at fokusere på den person, som man er sammen med og intet andet.«

Her er et billede af Hailey Baldwin: