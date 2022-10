Lyt til artiklen

Så har Kanye West endnu engang skabt røre i Hollywood.

Den 45-årige rapper vakte tidligere på ugen opsigt under modeugen i Paris, da han lancerede sin seneste tøjkollektion iført en trøje med teksten 'White Lives Matter'.

Teksten er en forvrængning af protestbevægelsen 'Black Lives Matter', der kæmper mod racediskrimination, og det medførte øjeblikkeligt stærke reaktioner fra flere kanter heriblandt modemagasinet Vogues redaktør Gabriella Karefa-Jonson, der i en Instagram-video skrev, at hun var rasende og kaldte trøjen for 'uansvarlig' og 'farlig'.

Og herfra har det taget fart.

Først hyldede Justin Biebers hustru, Hailey Bieber ifølge Hollywood-mediet Entertainment Tonight, Vogue-redaktøren i en Instagram-story.

Så blev Kanye West sur og skrev i et nu slettet opslag på Instagram, ifølge det andet store Hollywood-medie TMZ.com, at Justin Bieber skulle få styr på sin hustru - og tilføjede - henvendt til Justin Bieber: 'Du skulle forestille at være min ven'.

Kanye West beskrev også ifølge TMZ.com Hailey Bieber som 'nose job Hailey Baldloose' med henvisning til, at hun skulle have fået en næseoperation - og det skulle angiveligt have såret Justin Bieber og Hailey Bieber så meget, at Justin Bieber nu ifølge TMZs kilder tæt på parret har valgt at bryde sit venskab med Kanye West.

Hverken Justin Bieber eller Hailey Bieber har endnu offentligt kommenteret Kanye Wests angreb, men ifølge TMZ.com er de altså kede af det og påpeger, at Hailey Bieber aldrig kritiserede Kanye West, men blot valgte at hylde Vogue-redaktøren.

TMZ's kilder tilføjer, at Hailey Bieber desuden aldrig har fået lavet en næseoperation, så nu er Justin Bieber altså nødt til at tage afstand fra Kanye West for at støtte sin hustru.

Kanye West har selv i en Instagram-story tidligere på ugen forklaret, at han bar trøjen, fordi han synes, 'Black Lives Matter' er et overstået svindelnummer.

