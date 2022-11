Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller Johnny Depp er sat til at medvirke i sangerinden Rihannas nye Savage X Fenty modeshow, der skal vises hos Amazon Prime i næste uge.

Depps medvirken får nu flere til at rase og andre opfordrer endda også til et boykot af sangerindens undertøjsbrand.

Det skriver CNN.

Ifølge CNN kan man hverken i traileren til showet eller pressematerialet se den 59-årige skuespiller, men mediet har fået bekræftet, at skuespilleren medvirker.

Rihanna modtager massiv kritik for at inkludere skuespilleren Johnny Depp i sit nye modeshow. Foto: VALERIE MACON

På de sociale medier kommer kritikken på baggrund af, at Johnny Depp og Amber Heard tidligere i år var involveret i en grim retssag.

Den tidligere 'Pirates of Carribean'-skuespiller havde sagsøgt Amber Heard for injurier, da hun i 2018 udgav en klumme med påstande om hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug. Det fik Amber Heard til at modsagsøge også for injurier. Retssagen varede seks uger og Amber Heard endte med at skulle betale 15 millioner dollar i erstatning.

Kritikken af Rihanna har fået flere på Twitter til at benytte hashtagget 'DitchDepp'.

'Rihanna, Johnny Depp er en misbruger og hustrumishandler. Red dit brand,' skriver en.

'Stop delingen af misbrugere, Rihanna,' skriver en anden.

Den britiske sanger og skuespiller Olly Alexander har som følge af Johnny Depps medvirken på Twitter skrevet, at han ikke længere vil repræsentere brandet.

thank you but after this news i won’t be wearing it anymore https://t.co/MvW5LuHTow — olly alexander (@alexander_olly) November 3, 2022

Hverken repræsentanter fra Amazon eller Rihanna har ønsket at kommentere på beslutningen om at caste Johnny Depp. Han er dog en blandt flere kendte ansigter, der skal være med.

Rihanna har også fået model Cara Delevingne og skuespiller Simu Liu til at optræde i modeshowet.

Modeshowet får premiere på Amazon Prime Video i næste uge.