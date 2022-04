Man skal som bekendt smede, mens jernet er varmt.

Og det er tilsyneladende, hvad den 29-årige rapper August Alsina har tænkt sig at gøre, ovenpå Will Smiths stærkt omtalte lussing til komikeren Chris Rock ved årets Oscar-show.

Rapperen er nemlig ikke hr. hvem som helst.

Han er manden, som to gange, én gang med Will Smiths accept og én gang uden, har været sammen med Jada Pinkett Smith – Will Smiths kone.

Det er da også denne relation som bogen, ifølge The Sun og flere andre britiske medier, skal handle om.

En kilde tæt på rapperen fortæller, at han ikke er at langt fra at sætte sin underskrift på en lukrativ bogkontrakt, og der skulle være kamp om ham fra forlagenes side.

»Han (August Alsina, red.) har altid holdt fast i, at Will Smith gav ham tilladelse til at gå i seng med Jada, selvom de offentligt har benægtet det.«

»August vil gå i detaljer om sin tid med Jada, og han vil også fortælle, hvordan han boede i huse, som Will Smith ejede, mens skuespilleren var væk for at optage film.«

Historien skal angiveligt også fortælle, hvordan det har påvirket August Alsinas liv, at relationen til Jada Pinkett Smith er blevet offentligt kendt.

»Han ved, at mange er fascineret af historien, og han vil med glæde fortælle den,« lyder det fra kilden.