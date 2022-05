Katie Holmes har angiveligt fået en ny kæreste.

Den 43-årige amerikanske skuespiller, der nok er bedst kendt for sin rolle som Joey Potter i 90'er-serien 'Dawson's Creek', har ifølge det amerikanske magasin People fundet sammen med den 33-årige musiker Bobby Wooten III.

Magasinet spottede forleden parret kyssende og hånd i hånd igennem Central Park i New York, hvor de også blandt andet mødtes med Katie Holmes' mor.

Den offentlige optræden tolkes af flere internationale kendismedier som en form for bekræftelse af forholdet - ingen af parterne dog har bekræftet noget endnu.

Bobby Wooten III Foto: Evan Agostini Vis mere Bobby Wooten III Foto: Evan Agostini

Bobby Wooten III beskrives som en 'Grammy-nominereret (det er uvist hvad han er nomineret for, red.) komponist, producer og musiker', der senest har spillet bas for den canadiske popstjerne Carly Rae Jepsen på den amerikanske Coachella-festival.

Katie Holmes har selv ifølge sin IMDB-profil gang i et par nye filmprojekter både som skuespiller og producer på film med titlerne 'Rare Objects' og 'Alone Together', der er sat til at udkomme senere i år.

På privatfronten har hun tidligere været gift med skuespillerkollega Tom Cruise, som hun har datteren Suri med.

Hun har senest dannet par med kokken Emilio Vitolo - hvilket gik i stykker, da han viste sig samtidig at være forlovet med en anden.

Vil du have mere underholdning? Lyt til seneste udgave af B.T.s podcast 'Det vi taler om':