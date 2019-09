Prins Harry og hertuginde Meghan har haft en begivenhedsrig sommer sammen med deres nu tre måneder gamle søn, Archie.

Det er blevet til smutture til både Ibiza og sangeren Elton Johns sommerresidens i Sydfrankrig.

Men rejserne har haft et uheldigt efterspil, idet parret bliver kritiseret for at flyve i privatfly, mens de prædiker miljø og bæredygtighed.

Og nu har et britisk medie gravet endnu en ubehagelighed frem, som antyder, at alt ikke er fryd og gammen i kongehuset.

Dronning Elizabeth ville gerne have brugt sommerferien sammen med Harry og Meghan, men de havde andre planer, skriver britiske medier.

Ifølge The Sun skal Harry og Meghan nemlig have givet dronning Elizabeth en blank afvisning, da hun tidligere på året inviterede dem med til sin sommerresidens, Balmoral, i Skotland, hvor hun hvert år opholder sig i to måneder.

Forklaringen skal ifølge avisens kilder have været, at deres nyfødte dreng ikke skulle udsættes for rejsen frem og tilbage. En forklaring, som givet ser lidt tynd ud, når de tog til både Ibiza og Frankrig i stedet.

Ifølge The Suns kilder har Meghan ikke lyst til at tage til Balmoral, fordi det er et stort landsted, hvor man jager og fisker, hvilket ikke passer med hendes livsstil. Hun har endnu aldrig været med deroppe, og det skulle efter sigende gå dronning Elizabeth noget på.

»Dronningen var skuffet over, at de ikke skulle med,« siger kilden ifølge The Sun.