Det er tre år siden, at Brad Pitt og Angelina Jolie blev skilt.

Siden da har de været i et grimt juridisk slagsmål om deres seks børn, men på trods af dette lader Brad Pitt til at nyde livet.

Ifølge People Magazine i sådan en grad, at han nu er tilbage på datingmarkedet. Det fortæller en unavngiven kilde, som angiveligt skulle være tæt på filmstjernen.

»Han har en stor gruppe af kunstneriske venner i Los Angeles, som han bruger tid sammen med. Han dater, men han er ikke i et seriøst forhold,« lyder det.

Ifølge kilden sørger Brad Pitt også for at spise middag med de yngste af sine børn, når de er samlet i Los Angeles, og han skulle have et godt forhold til dem.

Det er dog svært at samle dem alle, da flere af dem er blevet voksne og har fuld fart på deres egne liv.

Selvom han har travlt med at promovere sine film, finder han også tid til sine hobbyer, som blandt andet inkluderer arkitektur.

Han bruger også fortsat meget tid på sit franske chateau Miraval, som han købte for hele 60 millioner dollar sammen med Angelina Jolie i 2008.

»Han nyder virkelig Miraval og sørger altid for at smide dele af sit overskud i det,« fortæller kilden.

Chateauet er også en vingård, hvor der produceres rosévin.

Angelina Jolie solgte sin del af ejendommen sidste år, hvilket har ført til flere juridiske slagsmål mellem hende og Pitt, da han mener, at hun solgte sin andel uden hans viden og godkendelse. Noget, som han mener at have krav på.

Ifølge retsdokumenterne ser Brad Pitt vinfirmaet som sit 'passionsprojekt, der blev til en kæmpe global millionforretning, og et af verdens mest respekterede rosé-firmaer udelukkende på grund af hans hårde arbejde'.

Eksparret har seks børn sammen.

Maddox på 20, Pax på 18, Zahara på 17, Shiloh på 16 og de 14-årige tvillinger Vivienne og Knox.

Det er forældremyndigheden over disse, som Brad Pitt og Angelina Jolie kæmper om. Brad Pitt vil have delt forældremyndighed, mens Angelina Jolie vil have forældremyndigheden alene.

I den forbindelse har Angelina Jolie også anklaget Brad Pitt for at have været voldelig i løbet af forholdet. Det står dog ikke klart, om det er hende eller børnene, som skulle have været ofrene.