Kun to dage efter, at Greta Thunberg nægtede at efterkomme politiets krav under en masseprotest mod kulindustrien i den tyske landsby Lützerath, er hun blevet anholdt igen.

For Greta Thunberg skulle angiveligt være blandt de anholdte under dagens mineprotest i Tyskland.

Det oplyser Reuters.

Billeder fra protesten ser ud til at bekræfte Reuters oplysninger.

Tusindvis af demonstranter protesterede i weekenden over, at myndighederne vil optrappe udvindingen af kul i landsbyen.

Demonstrationerne har ført til voldsomme sammenstød mellem flere demonstranter og ordensmagten.

I alt skulle mindst 70 betjente være blevet kvæstet, og 150 aktivister bliver retsforfulgt, har Ritzau tidligere skrevet.