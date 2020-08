'Glee'-stjernen Dianna Agron og 'Mumford and Sons'-stjernen Winston Marshall skal angiveligt skilles.

De to har været gift i fire år.

Hverken Dianna Agron eller Winston Marshall har kommenteret nyheden, men US Weekly påstår at have fået det bekræftet af adskillige kilder tæt på parret.

Ifølge ugebladet er parret allerede blevet separeret og har ikke dannet par siden sidste år.

Den 34-årige 'Glee'-skuespillerinde skal angiveligt være flyttet ud af parrets fælles hjem sidste år og er efter sigende begyndt at date andre mænd.

Hun og 32-årige Winston Marshall blev gift i Marokko i 2016.

De stod frem som kærester i offentligheden året før, da de troppede op sammen hånd-i-hånd i forbindelse med Winston Marshalls bands turné i Paris.

Før Dianna Agron indledte et forhold med Winston Marshall, dannede hun par med skuespilleren Thomas Cocquerel, mens Winston Marshall rygtedes sammen med sangerinden Katy Perry, der den dag i dag er forlovet med Orlando Bloom.

Dianna Agron er bedst kendt for sin rolle som Quinn Fabray i tv-serien 'Glee', mens Winston Marshall er guitarist i det britiske rockband 'Mumford and Sons'.