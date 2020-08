Ghislaine Maxwell, der tidligere har været kærester med Jeffrey Epstein, har givet oralsex til George Clooney.

Og efterfølgende skulle hun have pralet over episoden, der skete på et toilet. Det skriver Page Six.

Det er Virginia Giuffre, som fortæller historien.

Hun rejste sammen med den tidligere Epstein-kæreste i begyndelsen af 00'erne. Det vides ikke helt præcist, hvor eller hvornår Ghislaine Maxwell skulle have givet oralsex til den verdenskendte skuespiller.

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: JOHANNES EISELE

Men ifølge hendes tidligere rejsemakker, så begyndte hun at tale om det, da de rejste sammen i 2001.

Virginia Giuffre tilføjer, at Ghislaine Maxwell elskede at fortælle om sine erobringer af kendte mænd fra hele verden.

Nu er virkeligheden dog en helt anden for Ghislaine Maxwell, der er beskyldt for adskillige sager af negativ karakter. Blandt andet er hun beskyldt for at have lokket mindreårige piger til sexhandel - og for at have deltaget i nogle af disse overgreb.

Hun sidder lige nu fængslet i New York, og hendes retssag forventes at begynde i løbet af sommeren til næste år.

Hvis Ghislaine Maxwell bliver dømt, risikerer hun 35 års fængsel.

Page Six skriver afsluttende, at George Clooney ikke kædes sammen med sexhandel eller nogle af de andre forbrydelser.