Som årets aprilsnar valgte Peter Ingemann at bilde sine følgere ind, at han havde kvittet værtsjobbet på TV 2 for at blive busguide på fuld tid på en rute mellem Silkeborg og Ry, hvor temaet ville være hans eget liv.

Men den aprilsnar er nu fire måneder efter blevet videreformidlet som sandfærdig af det danske nyhedsmedie Nyheder 24.

»Jeg synes, det er sjovt. Da jeg læste det op for min kone, var jeg lige ved at tisse i bukserne af grin. Men måske skulle man lige spænde hjelmen og stramme sports-bh'en gang, som man siger i midtjylland,« lyder det med et grin fra Peter Ingemann, da B.T. fanger ham over telefonen.

Den fejlbehæftede artikel er en citathistorie fra forrige uges Billed-Bladet, hvortil tv-værten har fortalt om sit – ægte – fritidsjob som busguide i Berlin.

Men efterfølgende i artiklen citerer Nyheder 24 deres søstermedie Dagens.dk, som 1. april i år videreformidlede Peter Ingemanns aprilsnar.

Så i Nyheder 24-artiklen fremgår det som sandfærdigt, at Peter Ingemann på aprils første dag havde sagt op på TV 2 for at være busguide på fuld tid – og så altså nu tilmed også bruger sin fritid på guidetjansen.

Efter B.T. har rettet henvendelse til Nyheder24, er artiklen blevet påhæftet et dementi.

»Vi tænker, at det er helt fantastisk, at Peter Ingemann tager alt med overskud og et smil på læben,« lyder det fra Henrik Rothenbücher, chefredaktør for Media Group Denmark, som ejer Nyheder24, i et skriftligt svar til B.T.

TV-værten Peter Ingemann. Foto: Henning Bagger Vis mere TV-værten Peter Ingemann. Foto: Henning Bagger

Henrik Rothenbücher fortæller, at »artiklen er gået under vores egen radar«, men at redaktionen har »undskyldt til Peter Ingemann« og vil tage fejlen »til efterretning og forsøge internt at blive endnu bedre til at sikre os, at vi ikke udgiver artikler med forkert indhold.«

»Det er helt fair, at han hænger os ud, for vi har lavet en stor brøler, og vi lægger os fladt ned,« lyder det fra chefredaktøren.

Men artiklen nåede at få flere til at skrive til Peter Ingemann, fordi de troede, at han rent faktisk havde sagt op på TV 2, fortæller tv-værten til B.T.

For ham er fejlen dog mere bare et bevis på en presset journalistbranche.

»Det er jo egentligt en påmindelse om, at det går lige stærkt nok – også på B.T. og Ekstra Bladet – og også på TV 2 engang imellem. Det er lidt trist, for der er jo ikke nogen, der vil skrive noget forkert eller har ondt i sinde,« siger Peter Ingemann.

Alligevel mener han dog, mediet burde have opdaget, at der var tale om »en aprilsnar, som er så tyk som sirup«.

»Hvem tror på, at jeg ville lave en tur i det midtjyske, 12 timer om dagen, hvor jeg kun snakker om mig selv, i et område på cirka 20 kilometer? Noget, der er dateret til den første april og virker lidt småvanvittigt, der synes jeg godt, man må sige: 'Hey, spænd lige hjelmen, kammerat',« lyder det med et grin.