Influenceren Elvira Pitzner er onsdag morgen i retten i Dubai.

Der er hun – sammen med en ven – tiltalt for utroskab.

Det skriver Ekstra Bladet, der er til stede ved retsbygningen.

Elvira Pitzner har siden starten af december været tilbageholdt i Dubai, hvor hun er anklaget for utroskab af sin ekskæreste Milad Saadati.

ARKIVFOTO af Elvira Pizner. Foto: NYMANN, BO

B.T. har tidligere set dokumentation for, at Milad og Elvira er islamisk gift, og Elvira er derfor underlagt den lovgivning, der findes i Dubai.

Selv har Elvira og hendes ven nægtet, at de skulle være kærester.

Alle tre af sagens parter er ifølge Ekstra Bladet til stede i retsbygningen, hvor retsmødet gik i gang klokken 05.30 dansk tid.

Elvira Pitzner afviste at kommentere sagen til mediet, da det mødte hende på parkeringspladsen ved Dubai Courts.

Det er ifølge Ekstra Bladet på nuværende tidspunkt uklart, om sagen bliver afgjort i dag, eller om der kommer flere retsmøder på et senere tidspunkt.

Retsmødet finder sted tre dage efter, at Elvira Pitzner i et længere opslag på Instagram satte nogle ord på situationen.

Blandt andet skrev hun:

»Jeg har tilbragt timevis hos politiet og advokater, jeg var i fængsel i tre dage og står over for risikoen for flere års fængsel.«

»Det er som at være med i en dårlig film, som jeg ikke kan vågne op fra. Som en del af processen har jeg måttet vende tilbage til samme politistation og fængsel, som smed mig ind, og se fængselsvagterne i øjnene igen, mens hele min krop rystede af at befinde sig der,« tilføjede hun.

Det var i midten af januar, at Elvira Pitzner første gang åbnede op om sagen.

»Det har været en kamp at holde modet oppe og finde mening i den ondskab, som en anden persons vrede, jalousi og ønske om ødelæggelse har forårsaget,« skrev hun dengang blandt andet i et opslag på Instagram, som fortsatte:

»Det er pinligt at indse, hvor godtroende og naiv jeg har været på flere planer, og det er et faktum, jeg hver dag lever med.«