Først kom det frem, at Amazon-stifteren Jeff Bezos skulle skilles fra sin hustru MacKenzie Bezos, og sidenhen er det blevet afsløret, at han havde haft en affære; en affære med den tidligere tv-vært Lauren Sanchez.

Stifter af Amazon, verdens rigeste mand, Jeff Bezos, har spekuleret i, at afsløringen af hans affære, som først blev trykt i det amerikanske tabloidmedie National Enquries, har tråde til både Saudi-Arabien og Det Hvide Hus.

Men nu sætter flere medier, heriblandt CNN, navn på, hvem den hidtil unavngivne i National Enquirers er.

Kilden, der satte supermarkedsavisens skriverier i gang, skulle være broderen til den tidligere tv-vært Lauren Sanchez - altså Bezos' elskerindes bror.

Efter en perlerække af spekulationer om, hvem der egentlig tippede tabloidmediet, National Enquirer, om Jeff Bezos affære, kan flere udenlandske medier og et hold af private efterforskere nu pege på, hvem der lækkede oplysningerne.

CNN har fået oplysningerne bekræftet af to personer med kendskab til sagen, skriver Finans.dk.

Associated Press (AP) bruger ligesom CNN elskerindens bror, Michael Sanchez, som sladderkilde.

Ifølge AP kan private efterforskere, som Jeff Bezos hyrede til at nå til bunds i sagen, også konkludere, at broderen stod bag lækket til af blandt andet private sms-beskeder til National Enquries.

Michael Sanchez har tidligere afvist, at han spiller en rolle i sagen, men han vil, efter at CNN får bekræftet, at han er kilden, ikke længere kommentere sagen.

Det ønsker National Enquirer, som først bragte historien, heller ikke.

Sikkert er det dog, at National Enquirers afsløringer har startet noget af et slagsmål mellem avisejeren AMI (American Media Inc., red.) og Jeff Bezos.

Amazon-stifteren har tidligere været ude og anklage AMI for at forsøge at afpresse ham.

Afpresningen skulle bestå i, at man ville offentliggøre intime fotos af ham, medmindre han stoppede undersøgelsen af National Enquirer, skriver Finans.dk.