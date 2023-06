For halvanden måned siden kom det frem, at den amerikanske skuespiller Kevin Costner og hans hustru gik fra hinanden efter 18 års ægteskab.

Nu er der tilsyneladende opstået problemer i forbindelse med det brud.

Den 68-årige 'Danser Med Ulve'-stjerne har i hvert fald bedt om rettens hjælp til at få hans nu tidligere hustru – 49-årige Christine Baumgartner – til at flytte ud.

Det skriver det amerikanske sladdermedie TMZ, der har fået indsigt i retsdokumenterne.

Her ses det nu tidligere par i 2022. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Af dokumenterne fremgår det, at Christine Baumgartner ifølge parrets ægtepagt skal have haft 30 dage til at forlade det hjem, som Kevin Costner ejer, efter hun søgte om skilsmisse den 1. maj.

Men hun har efter sigende endnu ikke forladt stedet, lyder det.

Derudover fremgår det, at skuespilleren derfor har bedt retten om hjælp til at få hende ud.

I retsdokumenterne lyder det også, at skuespilleren angiveligt skal have givet hende 1,2 millioner dollar – som en del af deres ægtepagt – ligesom han hævder, at han er åben for at bidrage med 30.000 dollar om måneden, så ekshustruen kan finde sig et sted at leje, ligesom han skal være villig til at bidrage med 10.000 dollar til flytteomkostninger.

Hverken Christine Baumgartner eller Kevin Costner har kommenteret sagen.

Det var også TMZ, der tilbage i maj som det første medie kunne bringe nyheden om, at Christine Baumgartner skulle have søgt om skilsmisse.

Noget, der ifølge sladdermediets kilder angiveligt skulle være kommet som en stor overraskelse for Kevin Costner.

I en udtalelse fra den 68-årige 'Danser Med Ulve'-stjernes management blev det i begyndelsen af maj bekræftet, at parret var separeret.

Kevin Costner er især kendt for sin hovedrolle i filmen 'Danser med ulve'. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er med stor sorg, at omstændigheder uden for hans kontrol er opstået, som har resulteret i, at hr. Costner har været nødt til at deltage i en sag om ægteskabsopløsning,« lød det dengang:

»Vi beder om, at hans, Christines og deres børns privatliv respekteres, mens de navigerer i denne svære tid,« lød det videre i udtalelsen.

Det vides ikke, hvad der førte til, at hun har søgt om skilsmisse – af dokumenterne fremgik det ifølge TMZ, at Baumgartner havde oplyst 'uforenelige forskelle' som årsag.

Kevin Costner og Christine Baumgartner sagde 'ja' til hinanden tilbage i 2004, efter de havde dannet par i flere år.

Sammen har de tre børn: 15-årige Cayden, 14-årige Hayes og 12-årige Grace.

Fra tidligere forhold har Kevin Costner fire ældre børn.

Kevin Costner er især kendt for sin medvirken i filmene 'The Bodyguard', 'JFK' og 'Danser Med Ulve' – den seneste tid har han opnået stor succes med tv-serien 'Yellowstone', som indtil videre har kørt i fem sæsoner.