Den 22-årige sangerinde Camila Cabello, der blandt andet står bag megahittet ‘Havana’ fandt for halvandet år siden sammen britiske Matthew Hussey.

Men nu er kærligheden mellem de to angiveligt brast.

Ifølge det britiske medie The Sun, der har talt med en kilde tæt på sangerinden, endte forholdet for godt fjorten dage siden.

Camila Cabello og Matthew Hussey var dog angiveligt enige om at slutte forholdet og har valgt at forblive venner, lyder det.

Bruddet sker kort tid efter, at Camila Cabello og den 20-årige canadiske sanger Shawn Mendes har udgivet nummeret Senorita - og sendt en opsigtsvækkende musikvideo på gaden.

Magasinet Cosmopolitan kalder videoen ‘det mest erotiske, der nogensinde er sket på YouTube,’ og også amerikanske CNN har en holdning til videoen.

‘Shawn Mendes’ video har lige fået alle, alle steder til at forelske sig i ham’ lyder det i en overskrift fra mediet.

Musikvideoen har da også fået flere fans til at spekulere i, om der er mere mellem de to unge musikere end blot god kemi i en musikvideo, som du kan se øverst i artiklen.

20-årige Shawn Mendes tidligere på året til MET Gala. Foto: ANGELA WEISS Vis mere 20-årige Shawn Mendes tidligere på året til MET Gala. Foto: ANGELA WEISS

Og The Suns kilde tæt på Camila Cabello kender også til rygterne.

»Det her kommer selvfølgelig til at hælde benzin på rygterne om, at hun (Camila Cabello) og Shawn er blevet mere end bare venner,« siger kilden til The Sun.

Camila Cabello og Shawn Mendes har også tidligere lavet musik sammen, og i 2015 udgav de hittet 'I know what you did last summer'.

Før Camila Cabello gik solo, har hun tidligere været medlem af den succesfulde gruppe Fifth Harmony.