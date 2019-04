For godt en måned siden valgte superstjernen Britney Spears at lade sig indlægge på et psykiatrisk hospital.

Søndag blev hun set sammen med sin kæreste Sam Asghari på vej ud af The Montage hotel i Beverly Hills.

Det er første gang, hun er set i offentligheden siden indlæggelsen.

Nogle paparazi-fotografer opdagede parret på vej ind i en bil, skriver TMZ.

Jesus resurrected and so did Britney Spears. #FreeBritney #SaveBritney pic.twitter.com/uyQCOIsccL — Love, Danny (@DannyWxo) April 22, 2019

Billederne af den 37-årige sangerinde har også affødt reaktioner på Twitter.

'Jesus genopstod og det samme gjorde Britney Spears,' skriver en bruger og refererer til Påskedag, hvor Jesus ifølge Biblen genopstår.

Tidligere i år aflyste Britney Spears flere koncerter og lod sig indlægge. Hun var oprindeligt tilmeldt et 30 dage langt forløb, der skulle hjælpe hende på benene igen.

Sangerindens far er flere gange blevet opereret i tarmene, og det tog hårdt på hendes mentale helbred.

Men nu ser det ud til, at hun er ved at få det bedre. Hun er i hvert fald rask nok til at tilbringe en af påskedagene med sin kæreste.

Det er heller ikke første gang, Britney Spears vender tilbage efter en nedtur.

Tilbage i 2007 barberede hun alt håret af sit hoved og var på et center for afvænning i Malibu.

Det skete efter, hun samme år blev skilt fra sin eksmand Kevin Federline.