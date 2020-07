Brian Austin Green har ikke holdt sig tilbage, efter det kom frem, at han skulle skilles fra Megan Fox.

Først datede han barnebruden og modellen Courtney Stodden, men det forhold holdt ikke, og Brian Austin Green hoppede derfor videre til en ny model.

Modellen var Tina Louise, men nu er det forhold også røget i vasken.

Flere kilder tæt på Tina Louise har fortalt til TMZ, at der var flere faktorer, der spillede ind i bruddet mellem de to.

Tina Louise skulle ifølge TMZ have modtaget flere hadfulde beskeder fra folk, der er fan af Brian Austin Green og Megan Fox.

Disse hadbeskeder skulle angiveligt have spillet en stor rolle i bruddet mellem de to.

Tina Louise og Brian Austin Green startede med at date i juni, og ifølge TMZ fortsætter de to altså med at være gode venner.

Brian Austin Green afslørede i juni, at det var Megan Fox, der valgte at parret skulle skilles:

»Hun sagde: 'Jeg har indset, at mens jeg var i udlandet for at arbejde alene, så føler jeg mig mere som mig selv og kunne bedre lide mig selv, og det, tror jeg, er noget, jeg vil prøve', fortalte den tidligere 'Beverly Hills 90210'-stjerne i podcasten.

Han fortalte også, at han håbede, at Megan Fox og ham ville finde sammen igen.

Sammen har de tre børn. Det er Noah på syv år, Bodhi på seks år og Journey på tre år.