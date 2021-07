Under en 'sommerlejr for milliardærer' skal den stenrige Microsoft-grundlægger, Bill Gates, have åbnet op om sin meget omtalte skilsmisse.

Blandt andet skal han have sagt, at »det var hans skyld«.

Det skriver New York Post, der har talt med flere kilder – der dog ikke står frem med navn – som skal have været til stede, da det skete.

I sidste uge deltog Bill Gates i den eksklusive Allen & Company-konference, som kaldes en 'sommerlejr for milliardærer', i Sun Valley i delstaten Idaho, og det var her, at han under en spørgerunde valgte at sætte et par ord på den skilsmisse, han går igennem.

ARKIVFOTO af Bill og Melinda Gates. Foto: Yuri Gripas Vis mere ARKIVFOTO af Bill og Melinda Gates. Foto: Yuri Gripas

Tilbage i begyndelsen af maj offentliggjorde Bill Gates og Melinda French Gates, at de havde valgt at gå fra hinanden efter 27 års ægteskab:

»Efter en del overvejelser og en masse arbejde på vores forhold har vi taget den beslutning at slutte vores ægteskab. I løbet af de seneste 27 år har vi opfostret tre fantastiske børn og skabt en fond, som arbejder over hele kloden med at give folk mulighed for at leve et sundt, produktivt liv,« lød det dengang i en udtalelse fra parret, som fortsatte:

»Vi fortsætter med at dele en tro på denne mission, og vi vil fortsætte vores samarbejde i fonden, men vi tror ikke længere på, at vi kan vokse sammen som par i den næste fase af vores liv.«

En af de personer, der skal have været til stede under spørgerunden, beskriver mangemilliardæren som 'følelsesladet':

»Han tilstod, at han havde gjort noget forkert. Han omtalte det basalt set som værende hans skyld,« fortæller den anonyme kilde til New York Post.

»Han virkede lidt følelsesladet omkring det,« siger kilden videre.

Hvordan skilsmissen angivelig skulle være hans skyld, blev dog ikke nævnt, men en anden deltager på konferencen har beskrevet hele sessionen som 'meget rørende' over for New York Post.

I forbindelse med offentliggørelsen af skilsmissen mellem Bill og Melinda Gates kom det frem, at den formuende Microsoft-stifter og hans hustru ikke havde nogen ægtepagt.

Ifølge skilsmissebegæringen, som det amerikanske medie People har læst, skal Bill og Melinda Gates fordele deres fælles aktiver efter en tidligere indgået – og ikke offentliggjort – separationsaftale.