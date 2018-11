Ingen af dem må tale dårligt om hinanden foran børnene.

Sådan lyder det blandt andet i de endelige skilsmissepapirer, som Hollywood-stjernerne Ben Affleck og Jennifer Garner nu har underskrevet.

Det skriver det amerikanske sladdermedie TMZ.

Derudover fremgår det ifølge TMZ, at de to skuespillere skal dele forældremyndigheden over de tre børn, som de har fået sammen i løbet af de ti år, de var gift. De har desuden skrevet under på, at de skal se en forældreterapeut en gang om måneden i løbet af det kommende halve år.

'Ingen af dem må komme med nedsættende eller fornærmende bemærkninger om den anden i børnenes påhør eller inden for hørevidde af de mindreårige børn', lyder det ifølge TMZ i dokumenterne.

'Begge parter må ikke diskutere, råbe eller bruge skældsord om den anden part i nærvær eller hørevidde af børnene.'

Hollywood-parret afslørede tilbage i 2015, at de var blevet separeret, efter de havde været gift i ti år og havde fået tre børn sammen: Datteren Violet på 12, datteren Seraphina på ni og sønnen Samuel på seks år.

To år senere - i 2017 - indsendte de begge en anmodning om skilsmisse.

ARKIVFOTO. Ben Affleck og Jennifer Garner begyndte at danne par tilbage i 2004. Foto: PAUL BUCK Vis mere ARKIVFOTO. Ben Affleck og Jennifer Garner begyndte at danne par tilbage i 2004. Foto: PAUL BUCK

Selvom de nu begge har skrevet under på, at de ikke må tale dårligt om hinanden, er der dog ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der er ondt blod mellem det tidligere ægtepar. Det skriver People.

De er begge flere gange blevet set sammen med deres børn til teaterstykker og på familieferier. Blandt andet tilbragte de alle påsken sammen på Hawaii, da Ben Affleck var ved at indspille en film der.

Det var også Jennifer Garner, der i august kørte Ben Affleck til behandling for den alkohol-afhængighed, som han længe har kæmpet mod.

Senest blev de to også set sammen til en baseball-kamp i slutningen af oktober.