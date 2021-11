I sidste uge kunne Paris Hilton glædeligt annoncere, at hun er blevet gift med sin bedre halvdel, forretningsmanden Carter Reum.

I denne uge er det dog helt andre overskrifter, der fylder i det amerikanske sladderland.

Det skyldes, at Page Six er kommet i besiddelse af et retsdokument, der angiveligt beviser, at milliardærarvingens nye mand har et barn, der indtil nu har været holdt skjult for offentligheden.

Ifølge det amerikanske medie er barnet en pige på ni år, som Carter Reum efter sigende kun skal have mødt en enkelt gang.

Moderen til pigen er realitystjernen Laura Bellizzi, som tidligere kortvarigt har datet skuespilleren Mel Gibson.

Laura Bellizzi har ikke ønsket at kommentere historien, men en talsperson for Carter Reum bekræfter over for Page Six, at han har et barn.

»De mennesker, som denne historie har betydning for, har kendt til det i næsten ti år,« siger talspersonen og fortsætter:

»Carter støtter barnet økonomisk. Selvom han ikke har et traditionelt far-og-datter-forhold med hende, så har han passet på hende, siden hun var født, og det vil han fortsætte med.«

Ifølge det amerikanske medie underskrev Carter Reum sidste år et dokument, hvor han tilkendegav, at han er faderen til barnet.

Det gjorde han på trods af, at der angiveligt ikke er blevet taget en dna-test eller lignende.

40-årige Paris Hilton og Carter Reum, der ligeledes er 40 år gammel, blev gift 11. november til et bryllup, som skal have kostet dem omkring 60 millioner dollars (383 millioner kroner).

Der er da heller ikke noget, som tyder på, at det nygifte par mangler penge.

Mens Paris Hilton som bekendt er arving til det styrtende rige Hilton-foretagende, så er Carter Reum selv en succesfuld forretningsmand.

Ifølge Page Six har han en formue på omkring 40 millioner dollars (262 millioner kroner).

Penge, som hovedsageligt er tjent ind som følge af hans og hans storebrors investeringer i sikkerhedsfirmaet Ring, skomærket Rothy's og billeddelingstjenesten Snapchat.