Adele. Hun er stenrig og nu også skilt.

150 millioner pund lyder hendes formue på. En formue som hendes eksmand Simon Konecki muligvis kommer til at nyde godt af.

De to indgik efter sigende ikke en ægtepagtsaftale, da de i 2016 sagde ja til hinanden, skriver Mirror.

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår de to gik fra hinanden. Nogle rygter siger, at de har levet hver for sig de seneste to år.

Og mandag blev den 30-årige sangerinde set sammen med Jennifer Lawrence på en homobar, hvor de optrådte som drag queens på scenen.

Mediet påstår, at det muligvis kunne være Adeles 'skilsmisse-fest.'

Desuden findes der dokumenter, hvor man kan læse, at sangerinden har solgt sit hus i England for tre millioner pund i februar.

Man kan også læse, at hun overførte ejerskabet for et hus i Los Angeles i USA til eksmanden, Simon Konecki, i januar.

Parret har en 6-årig søn sammen.

De lover, ifølge en talsperson, at de vil opdrage og opfostre sønnen sammen.

»Adele og hendes partner er gået fra hinanden. De er vil opdrage deres søn sammen med kærlighed. Som altid beder de om, at man respekterer deres privatliv,« siger talspersonen.

Det nu skilte par begyndte at se hinanden i 2011.