Den verdenskendte R&B-stjerne R. Kelly står i sin karrieres og livs største krise, efter han er blevet sigtet for at have begået seksuelle overgreb på fire piger. Tre af pigerne er mindreårige.

Og nu er det kommet frem, at han angiveligt har tvunget den ene af sine to kærester, Joycelyn Savage, til at lyve for sig, hvis politiet skulle spørge ind til deres forhold.

Det har velinformerede TMZ erfaret fra kilder hos myndighederne.

Føderale efterforskere har ifølge mediets oplysninger indsamlet en række af digitale beviser fra Joycelyn Savages familie, som i den omdiskuterede dokumentar 'Surviving R. Kelly' påstår, at han mere eller mindre har kidnappet datteren og holder hendes om sin sexslave.

Jocelyn Savage (Venstre) og Azriel Clary (Højre) ankommer til retssagen i forbindelse med kautionshøringen af R. Kelly den 23. februar 2019 i Chicago. AFP. Foto: SCOTT OLSON

En påstand, som 23-årige Joycelyn Savage selv har benægtet.

Et af beviserne skulle angiveligt være, at en af R. Kellys tidligere assistenter arrangerede, at den dengang 19-årige Joycelyn Savage mødte R.Kelly. Det var angiveligt til dette møde, at hun blev overbevist om at flytte hjem til ham.

Der skulle også være lydfiler, hvor R. Kelly fortæller den unge kvinde, at hun skal lyve om deres forhold, hvis hun skulle blive afhørt af politiet.

R.Kellys advokat, Steve Greenberg, har sagt, at han ikke ønsker at kommentere historien.

»I tror på en fucking facade«

Den kendte musiker har tidligere sagt, at han elsker både Joycelyn Savage og den 21-årige Azriel Clary, der mødte stjernen, da hun kun var 17 år.

»Jeg elsker dem, og det er næsten, som om de er mine kærester. Det er ligesom, du ved, vi har et forhold. Det er ægte. Og jeg kender mænd, jeg har kendt mænd hele mit liv, som har haft fem eller seks kvinder, okay? Så lad være med at gå den vej med mig, okay? For det er sandheden,« sagde han.

Begge kvinder har forsvaret ham i pressen.

»Jeg græder, fordi I ikke kender sandheden. I tror på en fucking facade, som vores forældre sætter op. Det her er alt sammen fucking løgne for penge, og hvis I ikke kan se det, så er I ignorante og dumme,« siger den 21-årige Azriel Clary i programmet CBS This Morning.

R. Kelly på vej til retten. Foto: TANNEN MAURY

At R. Kelly skulle have haft sex med Azriel Clary, da hun kun var 17 år, benægter han stålsat, ligesom han benægter samtlige andre anklagepunkter mod ham.

I forhold til anklagerne om, at R. Kelly skulle have drevet sine to kærester væk fra deres forældre i en ung alder, lyder der heller ingen indrømmelser.

I stedet mener han, at pigernes forældre dengang var drivkraften bag deres forhold, og at det i virkeligheden handler om penge for de unge kvinders familier.

Ifølge de alvorlige anklager mod sangeren fandt det påståede misbrug sted mellem 1998 og 2010. På daværende tidspunkt var de under 17 år. Det fjerde offer var hans dengang 24-årige frisør. Hun siger, at han tvang hende til oralsex i 2003.

Retten i Chicago satte sangerens kaution på 100.000 dollar svarende til 650.000 danske kroner. Beløbet blev betalt af en anonym kvinde. Mens sagen står på, må han ikke kontakte mindreårige kvinder.