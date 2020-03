Fire år kan være lang tid at vente, og det var det også for keramiker Kasper Heie Würtz, der så frem til rettens aførelse i en sag om ophavsret, fortæller han.

Han har netop fået medhold i, at ernæringsekspert Christian Bitz har stjålet design fra ham.

»Jeg er meget lettet. Man når at få sin tvivl, når en sag står på i fire år, så det er en lettelse, at domstolen også kan se, at noget var forkert,« siger Kasper Würtz til Horsens Folkeblad.

Sø- og Handelsretten afgjorde onsdag, at Christian Bitz havde krænket Kasper Würtz' ophavsret.

Det omtalte stel fra K.H. Würtz. Øverst ses det traditionelle. Nederst er det særlige restaurantstel med den bredere kant. Vis mere Det omtalte stel fra K.H. Würtz. Øverst ses det traditionelle. Nederst er det særlige restaurantstel med den bredere kant.

Omdrejningspunktet er stentøj. Christian Bitz sendte tilbage i 2016 en linje service på markedet, som keramikeren, der har forretning i Horsens, mente, lignede hans en tand for meget.

Han ved dog endnu ikke, hvor meget han står til at få i erstatning, da han og hans advokat, Johan Løje, ventede med at få afgjort den del, til der var en afgørelse.

Tidligere har det været oplyst, at Christian Bitz opsøgte Kasper Würtz' forretning og købte produkter, inden han lancerede sin egen serie med stentøj.

Han har dog i retten sagt, at det var gaver var tiltænkt hans kæreste.

Stellet 'Bitz' designet af ernæringsekspert Christian Bitz. Vis mere Stellet 'Bitz' designet af ernæringsekspert Christian Bitz.

Foruden besøget skulle firmaet F&H A/S, som laver stentøjet for Christian Bitz, have sendt links til Kina, hvor deres produkter blev produceret.

I artiklen fra Horsens Folkeblad fortæller Kasper Würtz' advokat, Johan Løje, at der vil komme et efterspil.

Det handler blandt andet om, hvor stort erstatningskravet skal være.

Derudover fortæller han også, at der netop er kommet et cremefarvet produkt, som også ligner et fra Kasper Würtz' kollektion.