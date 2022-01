Den amerikanske rockstjerne Meat Loaf – der lød det borgerlige navn Michael Lee Aday – er død.

Han blev 74 år.

Det oplyser Deadline, der har talt med hans agent gennem mange år, Michael Greene.

Meat Loaf sov ind torsdag aften lokal tid med sin kone, Deborah, ved sin side.

På vegne af familien til 'Bat Out of Hell'-sangeren oplyser agenten, at også sangerens døtre, Pearl og Amanda, var sammen med ham i den sidste tid og havde mulighed for at tage afsked med ham.

Også nogle af de nærmeste venner nåede at komme forbi i løbet af det seneste døgn.

Dødsårsagen er endnu ikke oplyst.

»Vi ved, hvor meget han betød for rigtig mange af jer, og vi sætter stor pris på al kærligheden og støtten, mens vi går gennem denne svære tid, hvor vi har mistet en så inspirerende artist og smuk mand,« udtaler familien i en udtalelse.

»Fra hans hjerte til jeres sjæle: Stop aldrig med at rocke.«

Meat Loaf slog igennem i 1977 med 'Bat Out of Hell'-albumtrilogien og udgav 13 album, som er blevet solgt i mere end 100 millioner eksemplarer verden over.

Derudover medvirkede han også i en række film – men han huskes nok især for rollen som 'Eddie' i filmen 'The Rocky Horror Picture Show' fra 1975.