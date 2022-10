Lyt til artiklen

Hun rørte alle, da hun som kun 16-årig stod ved siden af sin fars kiste og talte om at miste.

Ari Behn, der var gift med den norske prinsesse Märtha Louise, led af alvorlig psykisk sygdom og tog i 2019 sit eget liv.

Ved hans begravelse sagde Maud Angelica Behn:

»Jeg vil bare sige til alle, der har været gennem psykisk sygdom, at der altid findes en udvej. Også selv om det ikke føles sådan,« sagde hun.

Maud Angelica Behn signs the drawing she has made of her father Ari Behn during a presentation of an exhibition with Ari Behn's works at Galleri Varden on Jeloya, Norway, Tuesday June 16, 2020.

Siden har hun talt og skrevet meget om sorg og har engageret sig i psykisk sundhed.

Men nu debuterer den i dag 19-årige, Maud Angelica Behn, i en helt anden følelsesmæssig boldgade.

Ligesom sin far, der var billedkunstner, er hun sprunget ud som maler og er, til sin første offentlige udstilling, blevet bedt om at fortolke ordet ‘Lykke'.

»Når du har været igennem noget vanskeligt, så bliver du på en måde meget gladere, når du bliver glad,« siger hun ifølge VG.

Til den aktuelle udstilling på kulturhuset i Ås har Maud Angelica Behn malet tre oliemalerier, som du kan se ovenfor, og afslører, at hendes far også er med i billederne.

For når hun ser ‘en fin himmel’, plejer hun at tænke på ham.

Og netop en himmel præger et af billederne.