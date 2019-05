De var kun to tilstede ved brylluppet.

På den røde løber ved Elle Style Awards fredag aften afslørede den tidligere forsanger fra bandet Duné, Mattias Kolstrup, at han er blevet gift.

Men det er ikke sket for nyligt.

Det fortalte han og hustruen, sangerinden Drew, mens de begge smilede stort på den røde løber.

»Vi er nok bare rigtig gode til at holde på en hemmelighed.«

De havde ikke afsløret for nogen, at de ville blive gift i den amerikanske by Las Vegas. Brylluppet fandt sted i februar sidste år. Kolstrup og Drew sagde dog, at de havde ladet deres familier det vide, som de første.

Deres ægteskab blev fejret med en tur igennem ørkenen de to alene

Parret var lidt overrumplet over interessen på den røde løber.

»Man forventer jo ikke lige alle de her spørgsmål, hvis vi virker lidt forvirrede,« sagde Kolstrup grinende. Han fortalte desuden, at han i dagens anledning var påhæng ved sin kones side.

Mattias Kolstrup, der er 30 år, var sammen med bandet Duné fra 2001 til 2018, hvor de gik i opløsning.

Fans af programmet 'Toppen af Poppen' har også haft mulighed for at lære musikeren at kende der.

Der medvirkede han tilbage i 2015. Det var året inden han mødte Drew, som altså skulle ende som Kolstrups ægtehustru.