Han har selv været der. Været en af dem, der levede et egoistisk og sorgløst liv. Og nu har han en opsang til alle dem, der bliver hængende i det. Til sin egen generation.

»Dén måde, min generation er voksne på, er fandeme anderledes end vores forældres. Og ikke til det bedre,« siger Mattias Hundebøll. Og mener det.

Der er en grund til, at den kendte podcastvært er blevet ham, de ringer til fra 'Debatten', når børns tarv er på dagsordenen. At han kaldes 'børnenes advokat'.

»Jeg kan jo ikke holde min kæft. Men det er, fordi jeg føler, at der ikke er nok andre, der gør det. Og slet ikke fædre,« siger Mattias Hundebøll og fortsætter så:

»Det er blevet bedre, men jeg synes, at gennemsnitsfaderen et eller andet sted er en tøffelhelt, som ikke tør mene noget,« lyder hans opsang.

»Så når nogen ringer, så stiller jeg op. Også selv om jeg er på udebane, bliver vred og har lyst til at tude, når jeg står der i afmagt over for politikere med deres trænede smil og politiker-bavl.«

Mattias Hundebøll er journalist og forfatter.

Men frem for alt far, som i de seneste år haft sin egen podcast 'Fårking far', hvor han blandt andet taler med kendte mænd om den far-rolle, han selv er gået så helhjertet ind i, at han gik på deltid for at kunne tilbringe mere tid med sine nu tre børn.

»For jeg synes, at mine børn fortjener lige så meget af min tid som mit åndssvage arbejde. Og jeg har ikke lyst til, at mine børn skal have en længere arbejdsdag end mig,« siger han.

Derfor har Mattias Hundebøll og hans kone Marie da også gjort det til en regel at hente de to ældste i henholdsvis institution og skole dagligt mellem klokken 14 og 14.30. Så de kan tilbringe så mange vågne timer sammen med dem som muligt.

Noget, som han mener, at mange flere – ikke bare fædre, men forældre burde gøre.

Selvom han vedstår, at der er nye forældre, som prioriterer deres familie og tiden med deres børn højt, mener han, at de fleste i hans egen generation er meget egoistiske.

»Jeg tror, at det er derfor, at mange udskyder det med at blive forældre længere og længere. For vi har fandeme ikke lyst til at hive hovedet ud af røven på os selv,« siger Mattias Hundebøll, som tidligere også selv havde svært ved at identificere sig med én, der skulle være nogens far.

»Men da jeg blev det, var det for mig virkelig sundt, at det ikke behøvede at handle om Mattias længere. Og at finde ud af, at hverdagen er lige så magisk.«

Hverdagen deler han ikke kun ud af i podcasten 'Fårking far'. Han gør det også aktivt på de sociale medier. Uden skønhedsfilter.

»I dag ser her pænt ud,« smiler han og breder armene ud over det store spisebord, hvor kaffekrusene næsten helt symbolsk må klemmes ind mellem Anders And-blade, tegninger og Lego-figurer.

For i Mattias Hundebøll og hans kone Maries liv er børnenes trivsel vigtigere end det perfekte.

»Det har været fedt at forelske sig i et helt almindeligt hverdagsliv med al dets kaos. For det er det, der giver mig en kæmpe ro. Det føles som et rigtigt liv,« smiler han veltilfreds.

Det er seks år siden, at Mattias Hundebøll første gang blev far. Og traf valget om at blive det med stort F.

»Dér kunne jeg mærke, at dét her er min nye karriere. Det er det eneste, der betyder noget,« siger han om far-rollen.

Men rollen som 'børnenes advokat' er ikke én, Mattias Hundebøll har søgt. Det kunne – mener han – bare ikke være anderledes.

»Så er der nogen, der siger, at det ikke kan være sundt at basere hele sit liv på børnene. Men hvad fanden skulle man ellers basere det på?«

»Når du vælger at få børn, er du nødt til at tage det lige så seriøst, som hvis du skal til VM i fodbold,« siger Mattias Hundebøll, som også er træt at alle dem, der med løftet pegefinger minder ham om, at han også skal huske bare at være Mattias.

»Jeg har fandeme følt mig selv i 35 år. Ikke at føle mig selv i de ti år, hvor jeg har små børn,« overlever jeg nok.