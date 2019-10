»Lige så meget som jeg begræder, at Radio24syv lukker, lige så meget håber jeg virkelig, at jeg kan få lov at byde ind med noget kreativt til den nye kanal.«

Sådan siger den 37-årige journalist og tidligere musiker i Rock Hard Power Spray Mattias Hundebøll til B.T.

Han er en af de mange forslag til værter, som ejerkredsen bag den kommende radio Loud nævner i den 367 sider lange ansøgning, som altså endte med at slå Radio24syvs i konkurrencen om at få lov at sende på en ny DAB-kanal til april.

32 profiler fra den danske medie- og kendisverden er nævnt i ansøgningen. Blandt andre blogger Mascha Vang, radioværter Peter Falktoft og Esben Bjerre, Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn fra podcasten 'Fries before guys' samt den konkurrerende Radio24syvs nyhedschef Kristoffer Eriksen.

Nyhedschef på Radop24syv Kristoffer Eriksen, radiovært Ditte Okman og programchef Michael Bertelsen i forbindelse med at medarbejderne på radioen fik besked om, at radiokanalen ikke kan fortsætte som DAB-kanal, på Radio24syv i København. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Nyhedschef på Radop24syv Kristoffer Eriksen, radiovært Ditte Okman og programchef Michael Bertelsen i forbindelse med at medarbejderne på radioen fik besked om, at radiokanalen ikke kan fortsætte som DAB-kanal, på Radio24syv i København. Foto: Niels Christian Vilmann

Til den kommende musikformidling foreslåes navne som P3-vært Pelle Peter Jensen og altså Mattias Hundebøll.

Og sidstnævnte har faktisk sagt ja til en værtstjans på programmet, hvis det stadig er aktuelt, siger han.

'Et fuldstændigt vanvittigt mord'

»Kanaldirektør Ann Lykke Davidsen kontaktede mig, inden de sendte ansøgningen, og jeg sagde, at hvis det blev konkret, så var jeg totalt frisk på at gå ind i en programudviklingsproces, og jeg har også tilbudt mig på et redaktionelt plan,« siger Mattias Hundebøll, der foruden sine værtsjob på blandt andre 'Dagens Mand' har arbejdet bag kameraet som redaktionschef på flere tv-produktioner.

Mattias Hundebøll er podcast-vært og tidligere musiker. Foto: Simon Læssøe Vis mere Mattias Hundebøll er podcast-vært og tidligere musiker. Foto: Simon Læssøe

På det tidspunkt vidste man ikke, om Loud blev til noget, og alle troede jo, fortæller den 37-årige vært, at Radio24syv ville vinde udbuddet.

Det troede han også selv. Så da afgørelsen faldt kort efter klokken 16 tirsdag, vendte han tilbage til kanaldirektøren.

»Jeg skrev en sms ved 17-18-tiden, hvor jeg sagde noget i retning af: 'Hey, Ann. Tillykke, wow, crazy, du må ringe, hvis vi skal fortsætte vores dialog'. Jeg har ikke lyst til bare at hoppe ind og være vært på et program, jeg ikke har noget ejerskab af, men Loud skal jo ikke sendes før til april, så der er god tid til faktisk at udvikle noget virkelig spændene kulturradio,« siger Mattias Hundebøll, som dog også sender mange tanker til Radio24syv.

»Det er jo et fuldstændigt vanvittigt mord, politikerne har begået på den bedste radiostation i landet, men det er jo ikke Louds skyld, og man skal passe på med at sparke på dem.«

Derfor tabte Radio24syv DAB-udbuddet Den sum penge, radiokanalerne bad om, var det sprængende punkt for, hvilken kanal Radio- og tv-nævnet valgte. Radiokanalen Loud vandt udbuddet om ny DAB-kanal foran Dk4-radio og Radio24syv. Det var især kriteriet om økonomi, der fik nævnet til at vælge Loud frem for Radio24syv. De tre ansøgere er blevet bedømt ud fra tre kriterier, som har haft hver sin vægt. 1. Kvaliteten og realismen i planen for driften af radiostationen - herunder økonomi og erfaring hos ledelse og ansatte. Det kriterium vægter 35 procent. 2. Størrelsen af det samlede tilskud (op til 280 millioner kroner). Ansøgeren med det laveste bud får højeste bedømmelse - dog ikke hvis buddet er urealistisk lavt. Det vægter 25 procent. 3. Indholdet af de programplaner, der er beskrevet i ansøgningen. Det er vurderet på 11 underkategorier. Den del vægter 40 procent. På hvert punkt er ansøgeren blevet bedømt på en skala fra 1 til 8, som så vil blive ganget med den vægt, hvert kriterium vægter. * Radio24syv tilbød at drive kanalen for 280 millioner kroner og fik 1 point for det. * Radio Loud tilbød at drive den for 260,8 millioner kroner og fik 7 point. * Dk4 tilbød at drive kanalen for 256,2 millioner kroner og fik 8 point. * På kriteriet for kvaliteten og realismen i radiokanalernes plan for drift scorede Radio24syv højest med 7 point, mens Loud fik 6 point, og dk4 modtog 3 point. * Radio Loud modtog 7 point for indholdet af kanalens programmer, mens 24syv fik 6 point, og dk4 fik 4. * Med alle point talt op fik Radio Loud i alt 6,65 point, Radio24syv fik 5,10 point, og dk4 fik 4,65 point. Kilder: Radio- og tv-nævnet. /ritzau/

Musikken skal 'understrege dagens vejr'

Ifølge Loud skal musikken 'formidle budskab og oplevelser - mere end blot den musik, vi lytter til', og musikken i morgenfladen kan 'være udtryk for en følelse eller understrege dagens vejr.'

Og det oplæg finder Mattias Hundebøll interessant.

»Som udgangspunkt lyder det spændende, at musikken ikke længere er styret af en ligegyldig playliste, men har en sammenhæng med det redaktionelle indhold. Du kan sagtens sidde på P6, P3 og så videre og høre en vildt spændende snak, og så bliver den afbrudt af et Rasmus Seebach-nummer, som ikke har en skid med snakken at gøre,« siger han.

Bag kanalen står aktører som Roskilde Festival, spillestedet Vega, teatret Mungo Park og ni lokalradiostationer, og Mattias Hundebøll forventer, at det vil præge musikken, så der 'ikke kun spilles urban'.

»P3 og P4 har spillet grænseløst fallit. Det er én lang ligegyldig playliste, og jeg kan ikke høre på musikken, om jeg har tændt for Voice, NRG eller P3,« siger han og håber, at især lokalradiostationernes kendskab til lokalområdets kunstnere vil få nogle mindre kendte musikere frem i lyset.

Når det kommer til resten af Louds omfangsrige ansøgning, glæder Mattias Hundebøll sig til at høre, hvordan det hele ender, når radioen går i luften 1. april 2020.

»Det lyder rimelig kaotisk, og jeg ved ikke, hvordan de vil forene Nationalmuseet med studenterradio. Og så skal man passe på, at det ikke bliver for lavpandet, men jeg håber, de er friske på at eksperimentere og lave nogle skøre ting.«