Mattias Hundebøll er blevet far til sit tredje barn.

Det skriver han på Instagram, hvor han også afslører den lille nys navn.

'Soleima er landet – og hun er helt perfekt,' skriver han til en video af sin sovende kone, Marie Hein Plum, der ligger med den senest ankomne ved sit bryst.

'Resten må i høre om senere,' tilføjer den nybagte far.

Den 39-årige podcast-vært og tidligere rockstjerne er med hans et år yngre kone i forvejen forældre til Carl-Egon på fem og treårige Ejner Bob.

Og de har glædet sig til at få en lillesøster, fortalte Mattias Hundebøll, da han i oktober afslørede, at familien skulle udvides.

'Drengene glæder sig! Lillefisen spræller og hikker og hygger derinde i varmen. Og jeg er så pavestolt og lykkelig over at skulle være far til tre,' skrev han.

Mattias Hundebøll er tidligere forsanger i Rock Hard Power Spray og har været vært på flere tv-programmer.

For tiden laver han blandt andet podcasten 'Fårking Far' om et emne, han kender særdeles godt – nemlig om, hvordan det er at være far.