Efterforskningen af 'Venner'-stjernen Matthews Perrys pludselige død er endnu i gang.

Dog har det lokale brandvæsen løftet en smule af sløret for, hvilket syn der mødte dem, da brandfolkene i weekenden rykkede ud til skuespillerens hus.

Det skriver People og Los Angeles Times.

Det var søndag dansk tid, det kom frem, at Matthew Perry var gået bort i en alder af 54 år.

Arkivfoto af Matthew Perry. Han gik i weekenden bort i en alder af 54 år. Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Matthew Perry. Han gik i weekenden bort i en alder af 54 år. Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix

Efterfølgende er det blevet oplyst, at han døde i sit hjem i Pacific Palisades i Los Angeles med udsigt over Stillehavet omkring klokken 16 lørdag.

Mandag oplyste myndighederne ifølge Los Angeles Times, at brandvæsnet var ankommet klokken 16.07, mens politiet ankom klokken 16.10.

»En voksen mandlig patient var afgået ved døden, før første udrykning ankom,« oplyser Los Angeles Fire Department (LAFD) i en udtalelse:

»Patienten blev fundet af en tilstedeværende, som havde flyttet offeret, så hovedet var ude af vandet,« lyder det videre ifølge People med henvisning til et fritstående boblebad, som Matthew Perry havde i sit hjem.

Her ses 'Venner'-holdet på den røde løber under Emmy-prisuddelingen i 2002. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses 'Venner'-holdet på den røde løber under Emmy-prisuddelingen i 2002. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

»Brandfolkene trak offeret ud af jacuzzien og foretog en hurtig medicinsk vurdering, som viste, at han var afgået ved døden,« slutter udtalelsen fra LAFD.

En obduktion er ifølge Los Angeles County Medical Examiner's Office blevet afsluttet, men resultaterne afventer en toksikologisk rapport, som det ifølge People kan tage uger at udføre.

En registrering af sagen online opgør statussen for Perrys dødsårsag som 'udskudt', da den 'afventer yderligere efterforskning', lyder det.

Dog skriver People, at der umiddelbart ikke er nogen mistanke om, at der skal være sket en forbrydelse.

Samtidig skriver en række amerikanske medier med henvisning til unavngivne kilder, der skal have indsigt i sagen, at der ikke skal være blevet fundet ulovlige stoffer i skuespillerens hjem.

Matthew Perry har gennem årene været meget åben omkring sit misbrug af både piller og alkohol, der flere gange har været tæt på at koste ham livet.

Da han sidste år udgav sin biografi 'Friends, Lovers and The Big Terrible Thing' fortalte den dengang 53-årige skuespiller, at han da havde været ædru i 18 måneder.

Selvom arbejdet med bogen tvang ham til at genopleve sine mørkeste øjeblikke, forklarede han ifølge Los Angeles Times, at det også forbandt ham med andre, der led af det samme:

»Jeg havde en historie at fortælle, en historie, der virkelig kunne hjælpe folk. Og at hjælpe andre var blevet svaret for mig.«

I et interview med Los Angeles Times tilbage i april, fortalte Matthew Perry, at han på trods af sin succes som skuespiller ikke håbede, at det var det, der ville blive hans eftermæle.

I stedet svarede han følgende, da han blev spurgt om, hvordan han gerne ville huskes:

»Som en fyr, der levede livet, elskede godt, levede godt og hjalp folk. At det var en god ting at løbe ind i mig, og ikke noget dårligt.«