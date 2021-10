Matthew Perrys vej til succes har bestemt ikke været uden fartbump.

Det er i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at den 52-årige 'Venner'-stjerne har kæmpet med et alkohol- og stofmisbrug under optagelserne til den populære hitserie, men detaljerne og omfanget af misbruget har endnu ikke været beskrevet for offentligheden.

I hvert fald ikke fra hovedpersonen selv.

Men nu vil Matthew Perry dog fortælle hele sin historie i en ny selvbiografi. Det skriver People, som også har talt med skuespilleren.

Ifølge ham kan fans se frem til at få alle detaljerne om hans op- og nedture på vejen mod succes. Han vil blandt andet sætte ord på, hvordan hans misbrug startede, og hvorfor han fortsatte det, selvom hans karriere kørte på skinner.

»Andre har skrevet så mange ting om mig, så nu synes jeg, at det er på tide, at folk hører det fra hestens egen mund,« siger han til det amerikanske medie og fortsætter:

»Og i dette tilfælde er jeg hesten.«

Matthew Perry understreger endvidere, at han vil fortælle sin historie på en humoristisk måde, da han netop er blevet kendt for sin humor.

Arkivfoto af Matthew Perry med 'Venner'-kollegaerne Courtney Cox Arquette, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matthew Perry og Matt LeBlanc. Foto: DOUG KANTER Vis mere Arkivfoto af Matthew Perry med 'Venner'-kollegaerne Courtney Cox Arquette, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matthew Perry og Matt LeBlanc. Foto: DOUG KANTER

Den kommende bog har endnu ikke fået en officiel titel, ligesom det ligeledes er uvist, præcis hvornår den udkommer.

Det forventes dog, at det bliver i efteråret 2022.

Matthew Perry medvirkede i rollen som Chandler i alle ti sæsoner af 'Venner', som kørte fra 1994 til 2004.

Tv-serien var - og er stadig - en massiv succes, og så sent som i foråret udkom 'Friends: The Reunion', hvor de seks hovedrolleindehavere medvirker.