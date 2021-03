Små otte år.

Så længe nåede 'The Terminator'-stjernen Arnold Schwarzenegger at være guvernør for Californien, inden han trådte tilbage fra posten i 2011.

Men nu kan der meget vel være en ny Hollywood-stjerne på vej frem i den politiske verden.

Skuespilleren Matthew McConaughey udtalte nemlig onsdag i podcasten 'The Balanced Voice', at han overvejer at stille op som guvernør for delstaten Texas. Det skriver The Independent.



»Det er en reel overvejelse, jeg har,« sagde den 51-årige 'Dallas Buyers Club'-stjerne i podcasten.

Arnold Schwarzenegger var guvernør for Californien fra oktober 2003 til januar 2011. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Arnold Schwarzenegger var guvernør for Californien fra oktober 2003 til januar 2011. Foto: FRANCK ROBICHON

Selvom Matthew McConaughey er en gigastjerne i Hollywood, hvor han tjener kassen, så har han også et deltidsjob ved siden af skuespillet.

Han arbejder nemlig også som professor på University of Texas, hvor han underviser i radio, tv og film, men nu er han altså efterhånden klar til at tage nye udfordringer op, fortæller han.

»Når jeg kigger på mit liv lige nu … Hvad er min lederskabsrolle så?,« siger han i podcasten.

»For jeg føler, at jeg har nogle ting, som jeg kan give videre, så hvad er min rolle? Hvilken kategori skal jeg vælge, når jeg kaster mig ind i det næste kaptitel i mit liv,« fortsætter han, før han altså pointerer, at det højst sandsynligt bliver politik.

Det er republikanske Greg Abbott, der er guvernør i Texas nu.

Han har tidligere udtalt, at han stiller op genvalg i 2022, hvor han altså nu muligvis kan risikere at skulle stå over for en Oscar-vindende skuespiller.