Matthew McConaughey mener ikke, at børn skal tvinges til at blive vaccineret mod coronavirus.

Den 52-årige filmstjerne understreger videre, at hans tre børn på henholdsvis 8, 11 og 13 år ikke har fået stikket.

Det skriver Page Six, som citerer skuespilleren fra et interview med New York Times.

»Jeg kan ikke støtte, at man skal vaccinere små børn,« siger Matthew McConaughey, som længe har været i spil til at stille op til det kommende guvernørvalg i Texas næste år.

Matthew McConaughey. Foto: DAN HIMBRECHTS Vis mere Matthew McConaughey. Foto: DAN HIMBRECHTS

»Der kommer en tid, hvor man må kaste sin terninger den ene eller den anden vej, og der må man vurdere følgende: 'Hvor er mine chancer bedst?',« fortsætter han.

Matthew McConaughey understreger, at han selv er vaccineret, og at han ikke er komplet imod vaccination af børn.

Han mener bare ikke, at de skal tvinges.

»Jeg er vaccineret. Min kone er vaccineret. Og vi blev det, fordi vi valgte det. Ikke fordi, der var nogle, som sagde, at vi skulle.«

Arkivfoto fra 2014 af Matthew McConaughey og hans kone, Camila Alves, sammen med deres tre børn. Foto: ROBYN BECK Vis mere Arkivfoto fra 2014 af Matthew McConaughey og hans kone, Camila Alves, sammen med deres tre børn. Foto: ROBYN BECK

Skuespilleren udtaler videre, at han ikke har planer om at få sine egne børn vaccineret i den nærmeste fremtid.

»Jeg har bestemt ikke tænkt mig at vaccinere dem på nuværende tidspunkt. Det kan jeg godt fortælle dig,« siger han i interviewet.

Her sender han også en stikpille til dem, der mener, at coronapandemien er opfundet.

»Om jeg tror på, at der er en eller anden konspiration eller svindel omkring pandemien og vaccinerne? Gu' gør jeg ej! Alle bør stoppe med at tænke sådan.«