Hvis det stod til Matthew McConaughey, så var det ham, der lå for døden i det iskolde vand og kiggede længselsfuldt på Kate Winslet og den tømmerflåde, der reddede hendes liv i 'Titanic', og ikke Leonardo DiCaprio.

Faktisk var Matthew McConaughey slet ikke i tvivl om, at rollen som Jack Dawson var hans, efter han i tidernes morgen var til audition til filmen, der siden blev et gigantisk hit verden over.

Det fortæller han i podcasten 'Literally!', hvor han bliver interviewet af skuespilleren Rob Lowe. Det skriver People.

»Jeg læste replikker med Kate Winslet – og det var ikke bare en almindelig audition, for de filmede det, så det var som om, at vi allerede var i gang med at optage filmen,« siger 51-årige McConaughey i podcasten.

»Da vi var færdige, blev jeg fulgt ud og fik en masse komplimenter og knus, så jeg var sikker på, at jeg havde fået rollen. Men det havde jeg så ikke,« fortsætter han.

Som bekendt gik rollen til Leonardo DiCaprio, som siden har formået at blive en af verdens mest berømte skuespillere.

På trods af at Matthew McConaughey gik glip af den ikoniske rolle, så skal man dog ikke kimse af hans karriere. Den 51-årige stjerne vandt for eksempel i 2014 en Oscar for sin hovedrolle i filmen 'Dallas Buyers Club'.

Der er da også gennem årene gået rygter om, at McConaughey slet ikke blev vejet og vundet for let til rollen i 'Titanic', men at han rent faktisk selv sagde nej til den.

Leonardo DiCaprio og Kate Winslet i 'Titanic'.. Foto: Fox Vis mere Leonardo DiCaprio og Kate Winslet i 'Titanic'.. Foto: Fox

Dette afkræfter skuespilleren dog som værende sandt i podcasten med Rob Lowe.

Rygterne fik ham dog til selv at grave i sagen for at finde ud af, om der var gået noget galt, fortæller han.

»Jeg spurgte James Cameron ('Titanic'-instruktøren, red.) ind til det, fordi jeg hørte rygterne om, at jeg skulle have afvist rollen, men han sagde, at det ikke var rigtigt. Jeg fik aldrig tilbuddet,« siger McConaughey og fortsætter:

»Jeg havde ellers tænkt, at jeg skulle finde den agent, som havde sagt nej på mine vegne, så jeg kunne skælde han,« griner han.

Det var i øvrigt ikke kun rollen som Jack Dawson, der var kamp om.

Det har tidligere været fremme, at både Uma Thurman, Gwyneth Paltrow og Winona Ryder var i spil om rollen som Rose, der altså som bekendt gik til Kate Winslet.

'Titanic' er med 14,5 milliarder kroner en af verdens mest indtjenende film i historien.