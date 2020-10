Det er nogle brutale sandheder, Matthew McConaughey smider på bordet i sin nye bog, 'Greenlights'.

Han beskriver blandt andet, at hans ekskæreste afpressede ham til at miste sin mødøm, da han var 15 år gammel, mens han også beskriver en episode, hvor han som 18-årig blev misbrugt.

I bogen udtaler den 50-årige skuespiller, at han var bange for at gøre Gud vred, da han havde sex for første gang. Det skriver Vulture.

»Jeg blev afpresset til at have sex for første gang, da jeg var 15 år gammel, og jeg var sikker på, at jeg ville ryge i Helvede, fordi det skete uden for ægteskab. I dag er jeg i stedet ganske sikker på og håber, at det ikke bliver tilfældet,« siger den Oscar-vindende Hollywoodstjerne.

Slået bevidstløs og misbrugt i en varevogn

Matthew McConaugheys første seksuelle oplevelse er ikke den eneste, der vækker opsigt i bogen.

'Dallas Buyers Club'-skuespilleren fortæller også, at han som 18-årig blev »slået bevidstløs« af en mand og »misbrugt« bag i en varevogn.

Han understreger dog, at han har besluttet sig for ikke at lade de forfærdelige oplevelser ændre sit syn på livet.

»Jeg følte mig aldrig som et offer. Jeg har beviser for, at verden forsøger at gøre mig glad,« siger han.

Det er første gang nogensinde, at Matthew McConaughey udtaler sig offentligt om hændelserne, men han har tidligere støttet en række velgørenheder med fokus på ofre for seksuelt misbrug.

I 2006 blev han for eksempel tilknyttet projektet 'Rape Elimination Program' på Texas University, hvor gratisbusser hjalp studerende med at komme sikkert hjem om aftenen.

Matthew McConaugheys bog landede på de amerikanske boghylder tirsdag.

Ifølge E! deler skuespilleren historier om alt fra sin utraditionelle barndom til historier om forholdet med hustruen, Camila Alves, som han mødte i 2006 og i dag har tre børn med.