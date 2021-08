Den australske lokalradiovært Lauren Phillips fik sig en overraskelse forleden, mens hun var i gang med at sende sit program 'Jase & Lauren'.

Midt i segmentet, der hedder 'bad neighbours' (dårlige naboer, red.), kom der et opkald fra uventet kant, efter hun havde påstået, at hun ikke personligt kendte sine naboer.

»Hej, det her er Matt Damon, der ringer helt fra New York,« lød det pludselig i studiet.

»Jeg hørte, at I snakker om dårlige naboer. Lauren er så dårlig en nabo, at hun ikke engang kan huske sine naboer. Hun har lige sagt, at hun ikke kender sine naboer, selvom hun hver aften i tre måneder kom til vores familiemiddage.«

Værten havde svært ved at skjule sit chok, der sikkert til dels skyldtes opkaldet, men givetvis også det faktum hun havde glemt, at hun tidligere på året var nabo til Matt Damon, da skuespilleren i seks måneder boede i Byron Bay, Australien.

Og Matt Damon var ikke færdig med at stille sin tidligere 'dårlige nabo' til offentlig skue.

»Efter et halvt glas vin tvang du os til at høre dig synge,« sagde han og understregede, at hverken volumen eller selvtilliden var et problem.

Dette fik værten til at skyde tilbage på Hollywoodstjernen, som ifølge Lauren Phillips er en langt værre nabo.

Lauren Phillips havde svært ved at skjule sin overraskelse, da Matt Damon pludselig var i røret. Foto: Instagram Vis mere Lauren Phillips havde svært ved at skjule sin overraskelse, da Matt Damon pludselig var i røret. Foto: Instagram

Matt skulle således, ifølge Phillips, være ualmindelig svær at få til at forlade sit hus igen.

Det umage venskab mellem en af Hollywoods største skuespillere og en radiovært i Australien skyldes rigmanden Paul O'Brien, som Matt Damon er gode venner med, og som Lauren Phillips angiveligt dater.

50-årige Matt Damon var i Australien for at indspille filmen 'Thor: Love and Thunder', hvor også store navne som Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman og Taika Waititi står på rollelisten.