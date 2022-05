DR-profilen Matilde Kimer rejste hjem fra krigen i Ukraine for at blive opereret for kræft.

Det fortæller hun i et interview med Ud&Se.

I begyndelsen af 2022 oplevede hun synkeproblemer, og hun opdagede en knude på halsen. Hun gik til sin russiske læge, som fandt to cyster, som viste, at hun havde en tumor i halsen. En besked, hun fik via mail.

»Det russiske hospitalsvæsen er meget ulig det danske, når det kommer til at give dårlige nyheder,« forklarer hun.

Derfor tog hun tilbage til Danmark, hvor hun blev opereret og fik fjernet halvdelen af skjoldbruskkirtlen.

Kræften nåede heldigvis ikke at sprede sig, og Mathilde Kimer fik hurtigt grønt lys til at vende tilbage til sit arbejde i Rusland.

Matilde Kimer var i stand til at tage sygdommen i stiv arm – og med en espresso, som hun fortæller i interviewet.

Det er nemlig ikke første gang, hun prøver at blive ramt af sygdommen. Det skete også som 14-årig, hvor hun fik lymfekræft og gennemgik et hårdt forløb.

»Jeg var pissefølsom og usikker, jeg tabte mig og havde det ad helvede til, og efter 10. omgang (kemoterapi, red.) sagde jeg, at jeg ikke kunne mere. Jeg følte, at jeg var ved at dø af behandlingen, ikke sygdommen,« fortæller hun til Ud&Se.

42-årige Matilde Kimer bor i Moskva med sin familie.