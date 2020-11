Det skulle have været et nyt kapitel med storslåede forestillinger - men med ét røg det hele i vasken.

Musicalen ‘Dirty Dancing’ blev tidligere på måneden ramt af en positiv coronatest, der aflyste en håndfuld forestillinger i Aarhus.

Det gik ikke kun udover den pågældende person med virus i kroppen, men et helt hold der pludselig ikke kunne optræde. Én af dem er skuespiller Mathilde Norholt, der på første hånd oplevede hele rutsjebaneturen.

»Det var så ærgerligt.«

Cyron Melville og Mathilde Norholt til gallapremieren på Anders Thomas Jensens komedie "Retfærdighedens ryttere" i Imperial i København onsdag den 18. november 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Cyron Melville og Mathilde Norholt til gallapremieren på Anders Thomas Jensens komedie "Retfærdighedens ryttere" i Imperial i København onsdag den 18. november 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

»Vi var alle sammen meget rystet. Men det er sådan, det er nu. Vi må lytte til de beskeder, vi får,« siger hun til B.T. i anledningen af gallapremiere på Anders Thomas Jensens 'Retfærdighedens Ryttere', der har premiere torsdag.

Den smittede var en tekniker hos Musikhuset i Aarhus, hvor forestillingerne skulle være foregået. Samtlige skuespillere havde været i nærkontakt med vedkommende og skulle derfor testes og efterfølgende isoleres. Skuespillerne var med andre ord ikke i stand til at optræde.

»Vi måtte jo bare tage vores forholdsregler. Og det betød, vi måtte lukke vores sidste forestillinger ned.«

»Men jeg synes, det var en rørende oplevelse, for vi er sådan et godt hold. Vi havde en Facebook-gruppe, hvor vi holdt hinanden oppe, for mange af os var isoleret i Aarhus og væk fra vores familier. Men vi kom igennem ved at skrive beskeder til hinanden. Og heldigvis er vi ved at lave nye forestillinger.«

Mathilde Norholt og Silas Holst i 'Dirty Dancing'. Foto: Unknown Vis mere Mathilde Norholt og Silas Holst i 'Dirty Dancing'. Foto: Unknown

Ikke desto mindre indrømmer Mathilde Norholt, at det sætter tingene i kog, når sygdom pludselig kommer så tæt på.

»Jeg tror da, alle tænker sådan. Men alle fik taget en test, ingen havde symptomer, og alle var negative.«

»Men det er klart, der ryger tanker igennem hovedet. Man har hørt om… Altså statistisk er det jo farligt, hvis man har dårligt immunsystem. Man har hørt om de historier jo, så det er klart, man tænker jo lidt, lyder det fra Mathilde Norholt, der dog er ved godt mod og tænker fremad.

‘Dirty Dancing’ vender nemlig tilbage til foråret med forestillinger i både København og Aarhus, når marts melder sin ankomst.

Udover Mathilde Norholt er også 'Vild med dans'-deltagerne Silas Holst og Karina Frimodt med i forestillingen.

