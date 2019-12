Den danske skuespillerinde Mathilde Norholt er blevet single.

Efter i mange år at have dannet par med Kristian Errebo Krantz - som hun har en datter med - har de valgt at gå fra hinanden.

Det oplyser skuespillerinden selv i et opslag på Instagram.

'Kristian og jeg har besluttet os for at gå hver til sit,' skriver hun og fortsætter:

'Vi forbliver venner og familie, men er ikke kærester mere.'

De to fik sammen en datter for to år siden - og i opslaget skriver 36-årige Mathilde Norholt videre, at beslutningen om at gå fra hinanden har været svær.

'Det har været den hårdeste beslutning, men for det bedste. Det har været længe undervejs, og først nu er vi klar til at dele det. Kærlighed er evig, men foranderlig,' skriver hun.

Mathilde Norholt blev for alvor landskendt, da hun medvirkede i DR-serien 'Lykke' i 2011.

Inden havde hun også haft en rolle i blandt andet tv-serien '2900 Happiness'.

Udover at medvirke i tv-serier og film har Matilde Norholt også beskæftiget sig som teater- og musicalskuespiller.

Blandt andet har hun haft rollenrollen om 'Baby' i 'Dirty Dancing' og medvirket i den musikalske teaterforestilling 'Dirch'.

Desuden har hun været med i 'Vild med dans' i 2013, hvor hun sammen med partneren Thomas Evers Poulsen opnåede en 5. plads.