Mathilde Gøhler og Remee Jackman er blevet forældre til deres andet barn.

Det skriver det lykkelige par på Instagram.

'Vores lille mirakel kom tirsdag aften,' skriver modellen og deler et billede af hende selv liggende i en hospitalsseng, mens producer-kæresten kigger ømt på hende og den lille ny i hendes favn, som følgerne desværre ikke får lov at se.

Også Remee Jackman har delt samme billede på sin profil.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mathilde Gøhler (@mathildegoehler)

'Det her skete. Al kærlighed i verden ligger i vores arme. Overmåde taknemmelig,' skriver han.

Parret har i forvejen datteren Kenya Veneda Gøhler Jackman på seks år, mens Remee Jackman har 22-årige Emma Imani fra et tidligere forhold.

46-årige Remee og 29-årige Mathilde Gøhler har deres egen reportageserie på Discovery+, 'Remee og Mathilde', hvor man følger parrets op- og nedture. Her har de fortalt, at de i 2-3 år havde forsøgt at give Kenya en lillesøster eller -bror.

Og faktisk var parret, der har været kærester siden 2014, tæt på at gå fra hinanden, da det pludselig lykkedes, har de tidligere fortalt.

Ægteskabet led blandt andet under, at Remee gerne ville ud af byen og bo i hus, mens Mathilde Gøhler gerne ville bo i lejlighed tæt på alting. Kompromiset blev, at de i en periode flyttede hver til sit under Mathilde Gøhlers graviditet.

Til B.T. har Remee dog siden fortalt, at de har fundet melodien igen.

»Jeg tror egentlig, at 80 procent af alle par på en eller anden måde – enten når de har været i et forhold i syv år eller går igennem corona – kommer til en eller anden radikal konklusion. Om det er i den ene eller den anden retning, så stiller det os allesammen over for nogle basale spørgsmål: 'Hvad er du glad for, hvad betyder noget for dig? Hvad savner du? Hvad skal du med livet? Bruger du dit liv på det rigtige?'« fortalte han i juni.

Under hele den seneste graviditet har parret holdt kønnet hemmeligt, og i det nyeste Instagram-opslag afslører de heller ikke, om Kenya har fået en lillesøster eller -bror.