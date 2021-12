Coronavirussen buldrer derudaf, og nu er den også landet hos tidligere 'Årgang 0'-deltager, Mathilde Beuschau og kæresten, Robin Christensen, der er kendt fra 'Ex on the Beach'.

Det fortæller hun i en story på det sociale medie Instagram.

»Godmorgen fra isolationsdag nummer et.«

Sådan starter Mathilde Beuschau sin story torsdag morgen og fortsætter:

»Vi er en lillesmule syge. Vi hoster begge, og vi er begge snottet. Man er bare træt, og så har jeg ondt i hovedet.«

Men Mathilde Beuschau, der arbejder som selvstændig sundhedscoach, lader til at være optimistisk omkring situationen, da hun regner med at blive rask relativt hurtigt.

I en spørgerunde på Instagram, fortæller hun, at hun er smittet på trods af at være færdigvaccineret, og at det var en positiv pcr-test, der udløste en tur i hjemmeisolation.

»Vi ved også godt, hvor vi har fået det fra. Det er fra en julefrokost, men vi har det godt,« siger hun.

Men på trods af, at nytårsaften skal fejres i coronaisolation, får Mathilde Beuschau og kæresten alligevel selskab. Ifølge Ekstra Bladet kommer der et vennepar på besøg, som også er smittet med corona.

Torsdag er der konstateret 21.403 nye smittetilfælde med coronavirus, hvilket er det næsthøjeste under epidemien.