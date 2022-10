Lyt til artiklen

Nu gik den ikke længere.

For Mathilde Beuschau fra 'Årgang 0' og hendes kæreste Robin Christensen fra 'Ex on the Beach' har valgt at gå fra hinanden.

Det fortæller de i en fælles video, de har lagt op i en Instagram-story.

»Vi har noget, vi gerne vil sige,« indleder Mathilde, hvorefter Robin tager over.

»Der er mange, der allerede er skide nysgerrige, hvilket er – hårdt sagt – ret irriterende,« slår han fast.

Mathilde understreger herefter, at de havde håbet, de kunne have holdt nyheden for sig selv.

»Men sådan er det, når man er to offentlige personer. Og det er også derfor, vi har valgt at sætte os ned for at filme denne her video sammen. For at vise, at der ikke er nogen af os, der er uvenner.«

»For ingen af os er uvenner, der er ikke dårlig stemning. Det handler ikke om noget, der er sket. Ingen har været utro,« slår hun fast.

Hvad der er den præcise årsag til bruddet, har parret valgt at holde for sig selv. Men de fortæller, at de flytter fra hinanden fra næste måned.

Af samme årsag understreger de også i videoen, at de ikke ønsker at uddybe, hvad årsagen er til bruddet.

De blev et par i sommeren 2020.