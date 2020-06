Mathilde Beuschau kendt fra 'Årgang 0' har fået en ny kærlighed i sit liv.

Hun er begyndt at se Robin Christensen, som reality-fans vil kunne genkende fra progammet 'Ex on the beach'.

Det afslører Christensen over for Se og Hør, hvor han også fortæller, at de to minder meget om hinanden.

»Hun er lidt skør, ligesom jeg er nogle gange. Vi kan begge godt have en sjov tilgang til nogle seriøse ting,« lyder det fra ham, inden han uddyber:

»På mange punkter minder vi meget om hinanden.«

De to tv-kendisser har mødt hinanden igennem styrketræning, som de begge dyrker med stor passion.

Robin Christensen fortæller, at han endnu ikke kan kalde Beuschau sin kæreste, men at der nok ikke går lang tid.

Mathilde Beuschau har tidligere dannet par med en René Thomsen, som hun havde lært at kende igennem sit arbejde på McDonald's.

Vis dette opslag på Instagram Kære @mette .... gider du ikke godt at være sød at åbne op for alle fitness centrene landet over, eller hvertfald på Amager. Så ville jeg/vi blive rigtigt glad, og så skal jeg nok bede min aftenbøn fremover. Mvh Robin Et opslag delt af EX ON THE BEACH SÆSON 4 (@rbn.fit) den 25. Maj, 2020 kl. 10.57 PDT

Han var hendes chef, og derfra udviklede de to et tættere forhold.

Forholdet sluttede dog sidste sommer, og i den forbindelse udtalte kendissen til Realityportalen:

»Det jeg savner allermest er nok at blive kløet på ryggen, det savner jeg simpelthen så meget. Og det behøver sådan set ikke at være en kæreste, jeg savner bare at bo med en, der kan klø mig på ryggen.«

Nu kan det så være, at det er 20-årige Robin Christensen, der skal klø Mathilde Beuschau på ryggen. Reality-kendissen, som du kan se på billedet herover, medvirkede i dette års sæson af 'Ex on the beach.