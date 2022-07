Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Musikeren Mathilde Falch har tidligere fortalt åbent om sit stof- og alkoholmisbrug.

Og i det nyeste afsnit af Radio4-programmet 'Drømmesengen', sætter hun ord på den første gang, hun tog kokain.

»Jeg kan huske, jeg var startet på HF, og første gang jeg ser min nye veninde, kan jeg se, at hun er lige præcis den 'trouble', jeg er på udkig efter. Smuk, tynd på den måde, hvor man ligner én, der ikke spiser, men tager stoffer i stedet for. Hun havde levet et hårdt liv. Det kunne jeg allerede se dengang,« fortæller hun.

Tanken om at tage stoffer havde været der længe. Mathilde Falch var, med egne ord, godt i gang med at drikke alkohol og havde røget hash nogle gange, men det gjorde ikke noget godt for hende, så hun havde længe haft lyst til at prøve kokain.

Og det så hendes nye veninde ud til at være én, der kunne hjælpe med.

Hun kan tydeligt huske første gang, hun prøvede det euforiserende stof.

»Det var på et toiletbræt på Hotel Prinsen i Vordingborg. Det var første gang. Der kunne jeg godt mærke, at det var rart, at usikkerheden og de destruktive tanker, som jeg havde i mine teenageår, forsvandt, når jeg var på noget. Indtil næste morgen, hvor det ikke var fedt.«

Mathilde Falch, som også har været med i det populære 'Toppen af poppen', er i dag ude af sine misbrug.

Nu er det musikken, der fylder, for den kan udfylde noget af det rum, som stofferne og alkoholen tidligere gjorde.

»Jeg tror, jeg må konstatere, at der ikke er noget, der fungerer så fedt, så kvikt og impulsstyret som kokain og alkohol, og jeg tror, at en del af erkendelsen er, at det kan jeg ikke erstatte. Men jeg fundet andre ting, som gør mig glad, og som kan udfylde et behov.«

»Det tætteste jeg kommer på den her sindssyge følelse af at være opfyldt, som jeg tror, at stoffer og alkohol kortvarigt kan gøre for nogle mennesker, det er, når jeg spiller musik.«

Du kan høre hele afsnittet af 'Drømmesengen' med Mathilde Falch lørdag klokken 16.05 på Radio4 eller med det samme herunder: