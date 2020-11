'For et år siden gik det op for mig, at jeg var ved at spilde hele min ungdom og muligvis resten af livet på at forsøge at blive noget, som ikke var min rigtige drøm mere.'

Sådan skriver Mathias Käki i et langt opslag på Instagram. Et opslag, der endda er så langt, at han har måttet dele det op i fire dele.

I opslaget skriver skuespilleren, der blandt andet er kendt fra TV 2-serien 'Norskov', at han har erkendt, at hans tidligere drøm om at blive skuespiller er forsvundet, og at han derfor sidste år siden besluttede sig for at forfølge en anden karrierevej.

26-årige Mathias Käki satser nu i stedet alt på sin egen virksomhed, produktionsselskabet Käki Productions, hvilket har været en stressende omgang – især økonomisk, fortæller han.

Mathias Käki Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Mathias Käki Foto: Sarah Christine Nørgaard

'Jeg har levet fra måned til måned. Tjekket netbanken som det første, når jeg vågnede for så at gøre det igen til frokost og som det sidste, inden jeg gik i seng.'

Mathias Käki sætter også ord på, hvorfor det tog ham så lang tid at indse, at livet som skuespiller på fuld tid ikke er noget for ham – og at det i virkeligheden nok heller aldrig har været det.

'Kun fordi jeg engang havde sagt: 'Jeg skal være skuespiller,' så hang den ligesom ved. Bordet fanger. Hvis man starter noget, må man gøre det færdigt. Det mantra, tror jeg, vi er mange, der er vokset op med,' skriver han og fortsætter:

'I mellemtiden havde jeg helt glemt, hvorfor jeg egentlig var interesseret i filmverdenen til at starte med. Jeg ville jo lave mit eget. Så jeg lagde min stolthed væk om, at jeg engang havde sagt, at jeg skulle være skuespiller og tog en beslutning: NU siger jeg fandme op. Jeg var færdig med jobs, som jeg kun havde for at betale regninger, imens jeg forsøgte at udleve en drøm, som havde været død i flere år, uden at jeg rigtig havde turde indse det.'

Mathias Käki med sin dansepartner - og efterfølgende kæreste - Mille Funk under 'Vild med dans' i 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Mathias Käki med sin dansepartner - og efterfølgende kæreste - Mille Funk under 'Vild med dans' i 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Mathias Käki fortæller også, at han var både 'lykkelig og rædselsslagen på samme tid', da han for et år siden valgte at droppe drømmen om at blive skuespiller. En drøm, han ellers lagde al sin fokus på, fra han var 20 til 25 år.

'I et helt år har jeg gået og været nervøs for, om det skulle gå. Med netbanken som min værste fjende,' skriver han og fortsætter:

'Indtil for en måned siden, hvor det gik op for mig, at 1. november er det præcis et år siden, at jeg tog mit gode tøj og min medarbejderkaffekop, som stadig står på mit skrivebord som en påmindelse, om at jeg aldrig skal tilbage igen, og gik hjem. Og jeg er her stadig. Trods corona og ingen hjælpepakker.'

Mathias Käki afsluter sit opslag med at fortælle, at han ikke er fuldstændig færdig med skuespillet, men at det bare ikke længere er hans hovedprioritet.



Du kan læse hele hans opslag herunder: